快訊／新北28個「重熱里」名單不公布！　侯友宜：避免標籤化

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布，國內新增372例本土個案，校正回歸本土個案177例，總計549例，其中以新北市310例最多。新北市長侯友宜於防疫記者會公布最新的「熱區風險里區分表」，並從七大熱區列出28個「重熱里」，不過，為避免標籤化，不會公佈重熱里名單，「里長、區公所一定會知道，市府會派出高密度區公所同仁，要求這些里加強防疫。」

侯友宜指出，新北鎖定七大熱區，包括板橋、中和、三重、新莊、新店、永和、土城，依照風險高低，再細分成高風險、中風險、低風險，並列出28個「重熱里」。

▲新北最新疫情。（圖／翻攝直播）

侯友宜說明，28個「重熱里」包括板橋7里、中和8里、三重2里、新莊3里、新店2里、永和3里、土城3里，他呼籲這些「重熱里」的里民儘速前往快篩，市場也採更嚴格的人流管制，民眾非必要不要外出。

侯友宜表示，不會公佈重熱里的名單，避免被標籤化，但里長、區公所一定會知道，市府會派出高密度區公所同仁，要求這些里加強防疫，提高環境清消頻率，里長也會高頻率廣播進行勸導。

針對重熱里是否形同「小規模區域封鎖」，侯友宜說明，目前不會採區域封鎖，因中央沒有升四級警戒，因此新北以強化三級的方式，要求民眾低度活動。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）