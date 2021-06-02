快訊／陳時中指BNT缺原廠授權書　郭台銘辦公室11字回應

▲前鴻海董長郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘昨（1日）要採購德國BNT疫苗500萬劑，但中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，資料算是很齊全，就是沒有看到原廠授權書。對此，永齡基金會執行長劉宥彤稍早表示，「等釐清資訊再向外界回應」。

陳時中今下午指出，目前永齡基金會委託台康提出申請，資料算是比較完全，但目前唯一就是沒有看到原廠授權書，也會協助他們辦理；他進一步表示，要求疫苗原廠授權書主要是代表原廠有東西要賣給人家，就是這樣簡單的一件事情，目前探詢很多疫苗廠，主要是跟中央政府往來。

鴻海公司與永齡基金會昨（1日）已完成指揮中心要求的8項文件並成功遞件，對於搶購疫苗，郭台銘也首度在臉書透露心聲表示，「疫苗採購不是上街買菜」，從全島一命到「全島一心」，團結是逆境的解藥。

郭台銘表示，今天請太太曾馨瑩代表他，也請鴻海基金會汪用和代表鴻海公司一同去送件，「馨瑩的粉色上衣『全島一命』，代表著全台灣人柔軟的心，我們基金會執行長劉宥彤的白色上衣『全島一命』，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬」。

郭台銘說，在這個艱難的時刻，「我想把『全島一命』改成『全島一心』，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結」。

郭台銘重申與政府密切合作，並表示「疫苗採購不是上街買菜」，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量，用最嚴謹的態度，謹慎評估，送件後，相關訊息都以指揮中心公佈的內容為主。

對於團隊在40小時內就拚出8項文件，劉宥彤透露，原本郭台銘要求團隊在72小時以內完成，為什麼最後只花40小時，「因為扣掉睡覺時間」，感謝同仁不眠不休達成使命。

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）