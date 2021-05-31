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距昆明僅20公里！　雲南15頭野象闖村民家吃光200公斤玉米

▲雲南野象群進入村民家中覓食，吃光200公斤玉米。（圖／翻攝新京報）

▲雲南野象群進入村民家中覓食，吃光200公斤玉米。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

雲南野象迷航記持續上演，象群昨（30）日進入距昆明市界僅20公里的大水沖村，村民雖用渣土車堵路，象群仍一度破門闖進村民郭朱光家中，郭朱光與妻子立刻爬上房頂避險。據了解，象群在屋內吃掉200公斤玉米、踩死2隻雞後轉入附近稻田覓食，隨後走進深山。

▲野象在縣城內覓食，當地消防人員透過無人機觀察。（圖／翻攝新京報）

▲野象在縣城內覓食，當地消防人員透過無人機觀察。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，大水沖村某村民回憶，一頭野象用腳踢開了某戶村民的院門，「弓著腰、收著肚子進入屋內」，該村民房屋頂梁上還有野象背上的黃色泥巴，門口一吊燈被撞壞，院內一片狼藉。

雖然大水沖村在象群接近時已通知村民撤離，但村民郭朱光與妻子仍心存僥倖待在屋內，沒想到象群真的朝家中前來。郭朱光表示，「水缸里養了20多條黃鱔，水缸被撞翻後黃鱔順著水道逃走，雞籠裡面養了四隻雞，其中兩隻被一腳踩死，留下一地雞毛。」

據了解，15頭野象自普洱墨江一路北上，40餘天的路程已走過400公里，逐漸朝著省會昆明逼近。這段北遷迷航的時間裡，象群白天會尋找無人打擾的林間、空地休息，夜晚開始穿越村莊、農田，數次闖入縣城和民眾的家中覓食，吃掉不少玉米和禾苗，還踩死村民家的兩隻雞。

貴州省野生動物與森林植物管理站研究員冉景丞表示，這次野象並非有意識遷移，「牠們可能是在漫無目的地尋找出路，如果野象群一直沒找到棲息地，也有可能原路返回。」

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