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ET民調／如果可選擇.....6成6想打進口　1成9仍願挺國產

▲▼ET民調，疫苗。

▲85.7%民眾希望儘速施打疫苗，與前次調查相比，施打意願再次增加。

記者郭琮淵、劉采筠／台北報導

新冠肺炎疫情快速擴散，六月底是否能解除三級警戒仍是未知數，多數專家指出「唯有疫苗才是唯一的出路」，然而疫苗衍生出來的議題也很多，比如是否該開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇自費施打？民眾是否不願意施打國產疫苗？等等。為了解國內民眾對於疫苗的接種態度如何？《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。

由於新冠肺炎疫情的惡化，大幅提升民眾施打疫苗的意願，根據《ETtoday新聞雲》前次調查，民眾施打意願在今年五月已從年初的四成提升至七成，而本次調查發現，民眾願意施打疫苗的比例又再次提升，高達85.7%的民眾希望儘速施打疫苗，顯示國人對於感染新冠肺炎的擔憂與日俱增。

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▲▼ET民調，疫苗。

▲51.3%民眾願意施打國產疫苗。

國產疫苗目前已在研發的最後階段，下一步通過臨床試驗，取得緊急授權即可開放施打，根據調查顯示，51.3%的民眾表示願意施打國產疫苗，44.8%民眾不願意施打國產疫苗。

進一步詢問如果可以選擇的話，有66.4%的民眾希望施打進口疫苗，僅19.5%願意選擇施打國產疫苗，另有2.6%民眾表示不管是國產或進口疫苗都不願意施打。此外，在與國產疫苗施打意願交叉分析後，原本願意施打國產疫苗的民眾裡，有46.5%轉為選擇進口疫苗。

關於國內自費接種疫苗政策，因原先「自費接種疫苗皆由指揮中心統⼀調度，⺠眾不得挑選廠牌」，引起輿論反彈，中央流行疫情指揮中心於6月1日首度鬆口表示已規劃「自費疫苗可選廠牌」。

▲▼ET民調，疫苗。

▲如果可以選擇，66.4%的民眾願意施打進口疫苗

在全球搶購疫苗的情況下，國內目前疫苗施打對象只能以第一線醫護人員為主，指揮中心於5月28日公布地方政府或企業申請新冠疫苗專案輸入流程與條件，開放地方政府或企業引進疫苗。根據調查顯示，有77.4%的民眾贊成此時政府開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇自費施打，與《ETtoday新聞雲》前次調查結果相比，略有提升。

根據本次調查，85.7%的民眾希望儘速施打疫苗（非常願意50.9%、還算願意34.8%）。與《ETtoday新聞雲》前次調查結果相比，民眾施打意願增加一成以上。

根據調查顯示，51.3%民眾願意施打國產疫苗（非常願意20.6%、還算願意30.7%）；44.8%民眾不願意施打國產疫苗（完全不願意24.3%、不太願意20.5%）；3.9%則表示不知道/沒意見。

根據調查顯示，66.4%民眾願意施打進口疫苗（AZ/牛津、輝瑞/BNT、莫德納）；19.5%民眾願意施打國產疫苗；11.6%表示不知道/沒意見；都不願意施打則有2.6%。

在與國產疫苗施打意願交叉分析後，原本願意施打國產疫苗的民眾裡，有46.5%轉為選擇進口疫苗。

▲▼ET民調，疫苗。

▲77.4%的民眾贊成此時政府開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇自費施打。

根據本次調查，77.4%民眾贊成此時政府開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾選擇自費施打（非常贊成51.8%、還算贊成25.6%）。與《ETtoday新聞雲》前次調查結果相比，略微提升3.1%。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月30日至6月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,520份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.51%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年4月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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