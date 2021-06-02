國產疫苗遭2手法打擊　綠營憂：如浩鼎案、宇昌案翻版重創生技產業

▲中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國產高端疫苗近來遭受網路與在野黨質疑，民進黨立委管碧玲則向前中研院長翁啟惠請教；這讓不少綠營人士回想起，多年前的宇昌案與浩鼎案，兩度重挫台灣生技產業，如今有故技重施的味道，手法如出一徹，利用炒股、試驗階段，進行政治操弄。

對於國產的新冠肺炎疫苗，近來備受在野黨與網路的質疑，認為沒有等三期試驗。管碧玲則特別打了越洋電話給翁啟惠，請教他對於國產疫苗的看法。

翁啟惠認為，國家有必要發展製造疫苗的能力，在「安全性」部分，前面的人體試驗期程中，已經做過了，而有沒有效的部分，因為各國的疫苗都打這麼多了，有可以比較的對象了。

換言之，翁啟惠指出，現有的疫苗打下去，已經可以知道抗體的濃度及免疫細胞的反應；那麼在國產疫苗試驗後，比較抗體的濃度及免疫細胞反應，就可以評估是否有效，然後由食藥署審查決定可不可以用，這本來就是政府的權責。

管碧玲表示，國產疫苗的安全性試驗了，有效性有比較的基礎，政府可以審查決定，然而，政府有黑箱包庇，保護企業利益不保護人民生命的空間嗎？

管碧玲指出，政府的審查要攤在陽光下，也一定會攤在陽光下，監督這一塊，如果審查的結果不可用，政府的購買也不會成立，現有的程序是一般程序，實不應在此時，就論斷國產疫苗是炒股又草菅人命的決策。

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）



對於近期諸多對國產疫苗的質疑，加上管碧玲這一通打給翁啟惠的電話，讓不少綠營人士回想起，先前為了2012年選舉，透過抹黑翁啟惠、宇昌生技；而2016年又透過抹黑翁啟惠，傷害浩鼎生技，兩次都重挫台灣的生技產業，如今有故技重施的味道。

綠營人士說，觀察過去與現在的手法與套路，幾乎是如出一轍，利用炒股、試驗階段的議題，進行質疑，但現在看來其實更像政治操弄。

回顧過去的案例，當時士林地檢署起訴內線案，台灣浩鼎生技在105年2月21日公告抗乳癌治療性疫苗「OBI-822」解盲結果，即臨床試驗未達到主要療效終點的重大消息；不過，董事長張念慈等人，在104年8月的專家會議，即得知臨床試驗惡化人數未達設定的289人，將使檢定力不足，申請新藥查驗通過可能性降低。

同時，翁啟惠被控在中央研究院長任內，收受張念慈賄賂，協助浩鼎取得中研院「新一代酵素合成寡醣技術」。

對此，士林地檢認為，惡化人數未達設定屬攸關浩鼎營運成敗重大消息，此一重大消息於104年8月專家會議已屬明確，而張念慈等人同年9月起陸續出脫本人或他人名義持有浩鼎股票避險，依內線交易罪嫌起訴張念慈等5人。

台灣高等檢察署收受判決後，認為本案一二審都獲判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能提起上訴，研議後決定不提起上訴，全案無罪確定。

同時，此案也引起政壇的關注，翁啟惠的女兒翁郁琇曾獲潤泰集團移轉3000張浩鼎股票，也讓藍營緊咬。綠營人士找出2016年2月份的新聞，時任國民黨文傳會副主委李明賢指出，蔡英文家族公司為「浩鼎生技」第五大股東，因此要求蔡英文說清楚、講明白，家族究竟持有多少股份，是否涉及利益衝突的投資。

此外，綠營也翻出2016年3月的新聞，當時 藍營立院黨團召開記者會，要求翁啟惠向國人說明；而時任黨團副書記長的王育敏則指出，浩鼎案中，時為民進黨總統當選人的蔡英文，其兄嫂是大股東，翁啟惠女兒翁郁琇也是大股東，質疑他們都有涉入其中，要求當時準閣揆林全自清。

對於當時國民黨把蔡英文與浩鼎案綁在一起，時為民進黨發言人的王閔生則表示，國民黨早就炒過此案，如今只是冷飯熱炒，他強調，該案檢方已經說明，蔡英文家人部分「查無不法」；而時為副總統當選人的陳建仁，當時則是以專家身份出席專家會議，這與公司營運也無涉，僅以證人身份配合檢方調查。

綠營人士說，浩鼎案歷經多年，在2018年時，翁啟惠獲判無罪定讞，不過監察院在2017年時，通過彈劾，導致他被判申誡。他說，後來是監委蔡崇義等人，發布對於翁啟惠案第三次的調查報告，最終逆轉，認定他並無違反公職人員利益衝突迴避法，也無財產申報不實。

綠營人士感嘆說，浩鼎案最終獲判無罪，而監察院也認定翁啟惠沒有違反公職人員利益衝突迴避法，也無財產申報不實，可是多年來台灣的生技產業也已被污名化；對照今天國產新冠疫苗，也同樣遭受炒股、試驗階段的質疑，不免有些感慨。