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華碩無線路由器連9年獲滿意度冠軍！在台銷售No.1　指定通路購買加碼撒幣送優惠

▲▼ ASUS zenwifi路由器系列 。（圖／翻攝自ASUS官網）

▲華碩路由器連續9年獲得美國媒體「PC Mag」票選之消費者滿意度最高的無線路由器品牌。（圖／翻攝自ASUS官網）

科技中心／綜合報導

對於現代人來說，網路已經成為生活不可或缺的東西之一，不管是工作、追劇甚至是因為疫情影響，遠端會議、視訊上課需求量劇增，生活的一切都與網路息息相關。在科技日新月異下，大多數人家中都從有線網路改為WiFi系統、讓家中隨處都有網路可使用，但你是否有察覺就算將網路頻寬升級，但速度還是一樣慢嗎？這時一台高品質「路由器」就顯得格外重要。然而琳瑯滿目的產品看得頭昏眼花，複雜的規格更是讓人無所適從，該如從中挑選出最適用的產品？不妨參考國際媒體評選與市調公司的調查數據，例如華碩路由器連續9年獲得美國媒體「PC Mag」票選之消費者滿意度最高的無線路由器品牌；此外，根據市調公司統計，該產品已連續兩季奪下在台銷售實體通路No.1的佳績。

▲▼ ASUS zenwifi路由器系列 。（圖／翻攝自ASUS官網）

在挑選合適WiFi路由器時，主要以連線速度、涵蓋範圍及資訊安全三個要素最為主要考量，深耕路由器市場多年的華碩，近年來推出許多WiFi 6甚至全球首款WiFi 6E的家用網通產品，在連線速度上，以新一代WiFi 6 (802.11ax) 和 160MHz 通道享受比WiFi 5快約三倍快的連網速度，不管是追劇、檔案上傳下載及視訊會議需求都不會卡頓，對於Gamer來說，更可以搭配ASUS Router App切換成遊戲模式，享受低延遲遊戲體驗，不再為了追求網速一定得綁在網路孔旁邊，在家中每一個位置都能擁有高網速快感。此外，ASUS今年更與鋼彈推出聯名系列產品RT-AX82U、RT-AX86U GUNDAM EDITION兩款「鋼彈造型」路由器，讓它不再是冷冰冰的機器，而是充滿速度與激情的產品，將外型設計成如同鋼彈般的身軀，剛推出時也造成許多粉絲搶購，只為了能跟初代鋼彈一起在家中「競速飆網」。

華碩無線路由器連9年獲滿意度冠軍！在台銷售No.1　指定通路購買加碼撒幣送優惠 。（圖／品牌提供）

在涵蓋範圍上，以往效能較弱的無線路由器只要遇到多隔間樓層、透天厝，就會常常要拿著手機「問天拜地」找訊號，大大影響使用體驗，而華碩無線路由器系列以其卓越的獨家訊號投射技術讓厚重牆壁、樓樓層板也無法擋住強大訊號。如果是大家庭或是微商業等大空間需求，更可以使用ASUS ZenWiFi系列等「全屋網狀WiFi系統」，以Mesh網狀WiFi系統與獨特天線配置，為每個角落都帶來強大訊號，提供從1800Mbps到6600Mbps的總體無線傳輸速度，將以往最懼怕的訊號死角問題通通解決。

▼華碩無線路由器系列以功能、質感兼具的ZenWiFi 系列為家中連網提供完美解決方案。

華碩無線路由器連9年獲滿意度冠軍！在台銷售No.1　指定通路購買加碼撒幣送優惠 。（圖／品牌提供）

華碩無線路由器連9年獲滿意度冠軍！在台銷售No.1　指定通路購買加碼撒幣送優惠 。（圖／品牌提供）

最後在資訊安全防護上，隨著網路使用程度越來越深，各種個資被竊取導致損失的新聞頻傳，這時候除了主機端本身就要下載好防毒軟體外，華碩無線路由器系列具備終身免費自動定期更新的Trend Micro，可以保護網路受到外來攻擊；AiProtection Pro 利用最新 WiFi 安全協定 WPA3 防止安全威脅入侵您的裝置，包括無法安裝防毒軟體的裝置，例如智慧型手機和遊戲機，讓你在暢玩遊戲、網站時不會被未知病毒攻擊。此外，網路上許多無法防範的色情、危險資訊也可以透過ASUS Router App中的「進階家長控制功能」過濾瀏覽器網站、App上之內容，還給孩子一個可以安心學習的網路空間。

此外，在售後服務上，ASUS業界最優三年全機保固、整機換新到府收送，十分貼心！想要在家裡隨處都可以享受新一代WiFi 6、超強訊號及安全的網路體驗嗎？現在入手華碩無線路由器系列享好康，即日起至5月31日，在指定通路上購買ASUS ZenWiFi系列任一款Mesh商品，就可以抽P幣折抵，成為網速、荷包雙贏玩家。

華碩無線路由器連9年獲滿意度冠軍！在台銷售No.1　指定通路購買加碼撒幣送優惠 。（圖／品牌提供）

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