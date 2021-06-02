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社會 社會焦點 保障人權

室內5人群聚恐罰150萬！高雄男揪友開毒趴　阿嬤氣壞：某咧聽　

記者吳奕靖／高雄報導

三級警戒規定室內不得超過「非同住家人」5人，高雄市一名卜姓男子揪4名友人回家吸毒，讓阿嬤氣壞了，恰巧又遇上有人檢舉「群聚」，警察上門來查，阿嬤乾脆直接開大門讓員警抓人。高雄市衛生局聽到這件事之後，不排除會依照傳染病防治法第37條，每人重罰30萬，5人總共罰150萬。

▲高雄市鳳山一名男子跟4名友人室內群聚吸毒，恐罰150萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山一名男子跟4名友人室內群聚吸毒，恐罰150萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市鳳山一棟民宅5月31日被人檢舉「室內有非同住家人」群聚，員警接獲報案後前往這棟民宅了解，應門的阿嬤氣壞了，直嚷著「講某聽，疫情期間叫伊麥帶人來，叫伊戴口罩攏不要」；原來她的孫子跟4名友人就在樓上，員警獲得阿嬤同意之後，直接到樓上查看。

▲高雄市鳳山一名男子跟4名友人室內群聚吸毒，恐罰150萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳山一名男子跟4名友人室內群聚吸毒，恐罰150萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

結果發現房間內有卜姓男子跟4名友人，其中1人正在打遊戲，另外4人神情恍惚，發現有員警走進來，全部都很錯愕，同時員警也發現桌上放置許多毒品吸食器與殘渣袋，疑似群聚吸食毒品，當場依現行犯將卜嫌等5名男子帶返所偵辦，全案依傳染病防治法、毒品危害防制條例移送偵辦。

這個消息傳回高雄市衛生局，簡任技正潘炤穎相當生氣，表示「防疫期間群聚就不對，還聚在一起吸毒」，所以不排除以傳染病防治法第37條的罰款6萬到30萬，以情節重大來開罰最高金額30萬，所以5個人總共恐怕會被罰150萬。

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