確診者持棍砸仁愛院區病房　員警未穿防護衣壓制...快篩陰性

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者，相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2日凌晨台北市聯合醫院仁愛院區發生新冠肺炎確診者情緒失控、持木棍砸破破急診室旁的臨時隔離病房玻璃，警方表示陳姓確診者（60多歲）因確診後情緒不穩，持木棍砸毀防疫用的隔離窗，醫護見狀後打110報警，轄區大安警分局瑞安所員警到場，因病患堅持不肯放下木棍，警員使用防彈盾牌上前壓制，壓倒病患後醫護人員趕緊施打鎮靜劑，衝突過程中未造成人員傷亡。

▲大安警分局瑞安所放任沒穿防護衣的黃姓警員到場壓制確診者相當危險。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，陳姓病患犯傷害案未到案遭通緝，日前經確診新冠肺炎後被後送到仁愛院區治療，但因陳姓病患被隔離心情不佳，並認為醫院沒有妥善醫治，隨手拿起角落的木棍敲破病房內隔離玻璃窗抗議。

醫院看到確診隔離的陳男抓狂立即報警處理，轄區大安警分局瑞安街派出所警員到場處理，並呼叫支援警力出動，瑞安所支援警員身穿防護衣、醫療手套與面罩防護，並出動防彈盾牌打算壓制持棍的陳姓男子，但線上巡邏的黃姓警員（23歲）已經孤身趕到醫院並壓制攻擊醫護的陳姓男子。

警員先將陳男上銬壓制在地，並用盾牌抵住他使他動彈不得，醫護人員喝令「放輕鬆不要動！」並趁機施打鎮定劑，陳姓病患才冷靜下來，但首位抵達現場的黃姓警員與醫護壓制過程與確診者近距離接觸，院方立刻幫警員進行快篩，所幸結果呈現陰性，但仍需等待PCR檢測，目前黃員暫時居家隔離以維護警所駐地安全。

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