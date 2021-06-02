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快訊／確診男砍3護理師！雙和醫院宣布3措施：入住專責病房全面安檢

記者張乃文、黃士原／新北報導

新北市雙和醫院一名洪姓確診男子日前不滿遭隔離數日，竟情緒失控、手持水果刀朝著醫護人員揮砍，導致3名醫護人員受傷，院內頓時血跡斑斑；事後警方獲報緊急出動壓制洪嫌，並在醫院戒護將近24小時。而雙和醫院今召開記者會表示，為避免後續事件再度發生，院方也採取相關措施，包括入住專責病房的病人進行全面安檢等。

▲▼雙和醫院針對護理師遭砍傷事件說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲雙和醫院護理師遭砍事件，院方出面說明。（圖／記者陳雕文攝）

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院方表示，為免於醫護人員有受傷或被攻擊的恐懼，院方採取3項措施，包括24小時進駐保全及警衛、入住專責病房的病人進行全面安檢，及建置必要硬體安全措施，希望員工在專責病房的工作安全無虞。

護理師被砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

▲▼為避免醫護人員安全再度受到威脅，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

護理師被砍，雙和醫院建立保護措施。（圖／雙和醫院提供）

一名62歲洪姓確診男子住在雙和11樓負壓隔離病房，疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，警方接獲通報後，趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。

新北市政府1日表示，已建請檢察官加重求刑。他強調，任何第一線醫護同仁受傷，市府會在醫療、工作及費用上，全力照顧支持，務必讓醫護人員沒有後顧之憂。

侯友宜指出，發生醫護同仁受到施暴，他非常心痛、不捨，已建請檢察官加重求刑，絕不寬貸。

針對其中一名醫護受傷，恐影響未來的工作，侯友宜強調，一定會全力照顧，萬一影響到職涯工作，「市長一定會保障他工作受到的影響，妥為安排，安排過程中若有薪資落差，防疫基金一定作為照顧之用。」

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