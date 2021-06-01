　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

▲苦撐停業前欲送100杯咖啡給醫護，台中消費者讓他淚崩，結局反轉。（圖／游瓊華）

▲撐到受不了，咖啡店停業前欲送100杯咖啡給醫護，台中消費者讓他淚崩，結局反轉。（圖／游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全國疫情升三級警戒至今已於逾2周，餐飲業禁止內用衝擊不少店家，位在台中82mm Café原本打算停業，店休前欲提供100杯精品咖啡給辛苦的醫護人員，在臉書上問有無消費者願意響應，一起感謝抗疫英雄，未料竟引起熱烈迴響，短短3天竟募集破千杯咖啡，讓業者張惠凱感動不已。

張惠凱表示，原本打算暫停營業，但想到自己許多朋友都是第一線醫療人員，感謝防疫人員無私為大眾付出，才先在臉書上詢問網友們意見，出乎意料地卻收到大家的鼓勵，因此決定推出「抗疫共存計畫」，消費者可指名送咖啡給第一線的醫療、消防、警察、環保等人員，業者提供用半價方式回饋，店家除了可以能有基本營運收入，民眾也能感謝防疫人員。

張惠凱說，當中最讓人意外的是一家知名建商一口氣下訂500杯咖啡，令人感動；這兩天也陸續有5家店家加入響應，讓其感受到社會的愛心及支持。

目前已經贈送的單位包括中國附醫急診、兒童醫院、衛福部台中醫院、澄清醫院平等院區、第二分局、永興、大誠派出所、黎明、西屯、中區、中港消防分隊、北區衛生所、媒體等單位；平等澄清醫護人員獲贈咖啡後，更從受贈者變成響應者，也認購咖啡要贈送給環保單位。

豐邑機構表示，疫情期間，大家身心都很焦慮，尤其是第一線的防疫單位，壓力特別大，希望藉由一杯咖啡，可以讓防疫人員元氣滿滿，感謝他們無私為大眾付出。

目前參與「抗疫共存計畫」店家，則包括82mm Cafe （北區） 、Lightbeam Espresso Bar （北區） 、飲周公 （北區） 朱小姐 、Cuppa VV Cafe （西區） 、At Three Cafe （西區）、Frini Cafe （西屯區） 、玖安飛飛 Coffee （北區） 。

ET快訊
34週孕婦確診！血氧不足恐傷胎兒　醫護團隊拼命26分鐘剖腹產
獨／高雄連鎖早餐店傳4人疑染疫　店長發足跡文：對不起！確診了
快訊／世界衛生組織宣布：中國科興疫苗列入「緊急使用清單」
獨／《植劇場》女星當媽！　演員老公曝「奶奶喪禮後」驗出懷孕
孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化
老公出賣床上醜照！大牙深夜超狠報復：別惹母老虎　他道歉跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

聯新擴大視訊門診　就醫零接觸！用手機看中醫嘛也通

公費疫苗到了！　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

安心即時上工再延長　桃園上千職缺即日起開放線上登記

宅在家成模範！　楊敏盛：防疫破功全民打疫苗恢復生活秩序

防疫最前線　台東大武警民攜手齊心防疫　

新增確診3例！雙北返鄉家庭群聚　饒慶鈴籲北返者速快篩

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

桃園女接採檢電話「連跑3店」買水桶！小北百貨嚇壞　足跡證實確診

防疫宅好宅飄茶香　新北坪林春季「包種茶」產地直送到家

台糖長榮致贈愛心餐盒為台南警消加油打氣　黃偉哲感謝企業暖心善舉　

聯新擴大視訊門診　就醫零接觸！用手機看中醫嘛也通

公費疫苗到了！　桃園衛生局籲醫事人員踴躍接種

安心即時上工再延長　桃園上千職缺即日起開放線上登記

宅在家成模範！　楊敏盛：防疫破功全民打疫苗恢復生活秩序

防疫最前線　台東大武警民攜手齊心防疫　

新增確診3例！雙北返鄉家庭群聚　饒慶鈴籲北返者速快篩

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

「台積電…群聚」「這是咋了」　調查局一關鍵揭假訊息流竄

《剩女保鏢》小維尼暴風成長！　9年後合體袁艾菲變帥了

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

解放軍16架軍機進入「大馬防空識別區」　皇家空軍緊急升空驅離

法網／謝淑薇惜遭中國王薔逆轉首輪止步　女雙列頭號種子續戰

美星巴克員工控訴　薪水少又被當成「咖啡機器人」　

凱基銀全台11分行　6月4日起營業時段分上、下午！

侵權爭議連爆！　劉芒沉默3週再道歉「錯誤已造成」：我們重整出發

地方熱門新聞

連跑3家小北買水桶　桃園女確診

嘉義縣政府暑期工讀職缺　名額128位

雲林跟進！上市場依身份證字號尾數單雙分流

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

快買、短停、少接觸　嘉義縣傳統市場推分流購物

即／金門宣布：1日起抵金「全面強制實聯制」

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

部桃新屋分院　移做專責醫院

美髮美甲美容業者要落實防疫！

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

工廠主管酒店染疫擴大　今再增5移工確診

嘉義縣2確診者在雲林就醫時間曝

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

宅在家成模範！　楊敏盛嘆防疫破功

更多熱門

相關新聞

凱基銀全台11分行　6月4日營業時段分上、下午！

凱基銀全台11分行　6月4日營業時段分上、下午！

因應國內疫情，凱基銀行今（1）日晚間公告，自6月4日起，全台共11家分行營業時間減半，呼籲民眾營業時間外可洽鄰近分行辦理。

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

大同1員工確診　辦公場域全面消毒

大同1員工確診　辦公場域全面消毒

民眾黨立委酸蔡英文：總統報明牌擾亂股票市場？

民眾黨立委酸蔡英文：總統報明牌擾亂股票市場？

國內5機場篩檢站明啟用　要提早報到

國內5機場篩檢站明啟用　要提早報到

關鍵字：

新冠疫情咖啡社區感染台中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

肺整個都塌了！媽確診撥電話「卻已無法說話」

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面