停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

▲撐到受不了，咖啡店停業前欲送100杯咖啡給醫護，台中消費者讓他淚崩，結局反轉。（圖／游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國疫情升三級警戒至今已於逾2周，餐飲業禁止內用衝擊不少店家，位在台中82mm Café原本打算停業，店休前欲提供100杯精品咖啡給辛苦的醫護人員，在臉書上問有無消費者願意響應，一起感謝抗疫英雄，未料竟引起熱烈迴響，短短3天竟募集破千杯咖啡，讓業者張惠凱感動不已。

張惠凱表示，原本打算暫停營業，但想到自己許多朋友都是第一線醫療人員，感謝防疫人員無私為大眾付出，才先在臉書上詢問網友們意見，出乎意料地卻收到大家的鼓勵，因此決定推出「抗疫共存計畫」，消費者可指名送咖啡給第一線的醫療、消防、警察、環保等人員，業者提供用半價方式回饋，店家除了可以能有基本營運收入，民眾也能感謝防疫人員。

張惠凱說，當中最讓人意外的是一家知名建商一口氣下訂500杯咖啡，令人感動；這兩天也陸續有5家店家加入響應，讓其感受到社會的愛心及支持。

目前已經贈送的單位包括中國附醫急診、兒童醫院、衛福部台中醫院、澄清醫院平等院區、第二分局、永興、大誠派出所、黎明、西屯、中區、中港消防分隊、北區衛生所、媒體等單位；平等澄清醫護人員獲贈咖啡後，更從受贈者變成響應者，也認購咖啡要贈送給環保單位。

豐邑機構表示，疫情期間，大家身心都很焦慮，尤其是第一線的防疫單位，壓力特別大，希望藉由一杯咖啡，可以讓防疫人員元氣滿滿，感謝他們無私為大眾付出。

目前參與「抗疫共存計畫」店家，則包括82mm Cafe （北區） 、Lightbeam Espresso Bar （北區） 、飲周公 （北區） 朱小姐 、Cuppa VV Cafe （西區） 、At Three Cafe （西區）、Frini Cafe （西屯區） 、玖安飛飛 Coffee （北區） 。