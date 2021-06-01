癌情嚴峻台南竟有民眾忙抓「寶可夢」！　國民黨團嗆：是「抓交替嗎」

▲台南市議員蔡育輝說，「GO對戰聯盟第8賽季」也要登場，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查是政府還是公司在發國難財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情死亡人數不斷攀升，台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，驚見民眾聚集「抓寶可夢」，黨團痛批，醫院和前線醫護警消量能幾乎被壓垮，政府要大家不出門，連去市場買菜都要進行分流，結果台南居然上演「抓寶秀」，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查，是誰在此國難當頭還在玩弄人命？

國民黨團書記長李中岑難過的說，疫情嚴重失控並深入社區，短短半個月就100多條生命流逝，100多個家庭破碎，7千多人確診，醫院量能已被患者擠爆，醫護警消不眠不休搶救，民進黨不讓人民打國際合法認證疫苗，全力杯葛企業社團自行購買疫苗捐贈給國家，黨團每天接人民要求打疫苗的電話是接到手軟，國民黨中央已對國際、對政府、對人民發起防疫三訴求及五祈願行動，全力回應民意。

副書記長蔡育輝怒批，民進黨就是一個選前騙票、選後跳票的政黨，蔡英文在2015年12月27日曾說：「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀」，現在蔡英文已連任總統卻將「民之所欲常在我心」這句政治真理踐踏在地，對人民怒吼要打國際疫苗的呼聲裝聾作啞，硬是要國人打還未解盲卻股價一飛衝天的高端疫苗，連檢察官都公開質疑認為疑點重重，人命可以騙嗎？

蔡育輝表示，國難當頭，眼看醫院量能將垮，退休醫護一一請命上前線救援，北部3級警戒都要升4級，面臨封城考驗，政府天天宣導除非必要不要出門，室內只能5人室外10人，因為病毒已進入社區，更因為同島一命，所以現在去傳統市場，要依身分證尾數分單數和複數做分流，結果台南居然出現群聚在抓「寶可夢」。

蔡育輝說，藍軍非常支持「寶可夢」，所以當黃偉哲市長邀請國際寶可夢到來台南辦大型抓寶活動，藍軍也是相挺，但現在是出門群聚的時刻嗎？新冠肺炎死亡人數每天都以兩位數增加，這不是數字這是人命，已遍地哀鴻遍野，人民唯一的希望就是國際認證疫苗快快進口，大家要打疫苗，值此國難當前，政府、各行各業要共體時艱才能挺過這波浩劫，沒想到還有人漠視人命玩抓寶，寶可夢「GO對戰聯盟第8賽季」1日也登場，是「抓寶」還是「抓交替」，黨團嚴厲譴責此行徑，請檢調深入調查是政府還是公司，誰在發國難財？

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