　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

癌情嚴峻台南竟有民眾忙抓「寶可夢」！　國民黨團嗆：是「抓交替嗎」

▲台南市議員蔡育輝說，「GO對戰聯盟第8賽季」也要登場，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查是政府還是公司在發國難財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝說，「GO對戰聯盟第8賽季」也要登場，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查是政府還是公司在發國難財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情死亡人數不斷攀升，台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，驚見民眾聚集「抓寶可夢」，黨團痛批，醫院和前線醫護警消量能幾乎被壓垮，政府要大家不出門，連去市場買菜都要進行分流，結果台南居然上演「抓寶秀」，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查，是誰在此國難當頭還在玩弄人命？

▲台南市議員蔡育輝說，「GO對戰聯盟第8賽季」也要登場，是「抓寶」還是「抓交替」，請檢調深入調查是政府還是公司在發國難財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團書記長李中岑難過的說，疫情嚴重失控並深入社區，短短半個月就100多條生命流逝，100多個家庭破碎，7千多人確診，醫院量能已被患者擠爆，醫護警消不眠不休搶救，民進黨不讓人民打國際合法認證疫苗，全力杯葛企業社團自行購買疫苗捐贈給國家，黨團每天接人民要求打疫苗的電話是接到手軟，國民黨中央已對國際、對政府、對人民發起防疫三訴求及五祈願行動，全力回應民意。

副書記長蔡育輝怒批，民進黨就是一個選前騙票、選後跳票的政黨，蔡英文在2015年12月27日曾說：「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀」，現在蔡英文已連任總統卻將「民之所欲常在我心」這句政治真理踐踏在地，對人民怒吼要打國際疫苗的呼聲裝聾作啞，硬是要國人打還未解盲卻股價一飛衝天的高端疫苗，連檢察官都公開質疑認為疑點重重，人命可以騙嗎？

蔡育輝表示，國難當頭，眼看醫院量能將垮，退休醫護一一請命上前線救援，北部3級警戒都要升4級，面臨封城考驗，政府天天宣導除非必要不要出門，室內只能5人室外10人，因為病毒已進入社區，更因為同島一命，所以現在去傳統市場，要依身分證尾數分單數和複數做分流，結果台南居然出現群聚在抓「寶可夢」。

蔡育輝說，藍軍非常支持「寶可夢」，所以當黃偉哲市長邀請國際寶可夢到來台南辦大型抓寶活動，藍軍也是相挺，但現在是出門群聚的時刻嗎？新冠肺炎死亡人數每天都以兩位數增加，這不是數字這是人命，已遍地哀鴻遍野，人民唯一的希望就是國際認證疫苗快快進口，大家要打疫苗，值此國難當前，政府、各行各業要共體時艱才能挺過這波浩劫，沒想到還有人漠視人命玩抓寶，寶可夢「GO對戰聯盟第8賽季」1日也登場，是「抓寶」還是「抓交替」，黨團嚴厲譴責此行徑，請檢調深入調查是政府還是公司，誰在發國難財？

淡雅清新男女皆宜

ET快訊
快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了
獨／雙和護師「4韌帶2神經被砍斷」　同事心疼曝傷勢
冰冷冷一句「今天死亡X人」　馬西屏好友染疫亡悲喊：疫苗呢？
快訊／基隆＋8　小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫
雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災
快訊／疫情陷入膠著！柯文哲：北市能控制「但在危險邊緣」
快訊／新北符合中央紓困7萬4千多件　侯友宜：今完成名冊「4日
快訊／科技防疫再升級 　北市推台北通實聯制、紓困線上申辦
快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意
快訊／雙北疫情重災區　蘇貞昌裁示：撥發2倍安全儲量防疫物資
快訊／還是恐怖麻將！大寮「岳父隔離6天確診」…一家7口染疫
快訊／北市公布12區確診數「萬華共1208例」　3快篩站陽性
LIVE／北市增87例！升級「科技防疫」　柯文哲親上火線說明
同病房染疫亡！癌症男和確診女病患同病房院內感染死亡
快訊／中和民享市場未落實人流管制　侯友宜下令：明起停業3天
快訊／新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場
快訊／新北3.9萬劑疫苗全給醫護警消！　侯友宜下令：5天內施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮增3例！營造商北返辦公確診　來回花東購物足跡公布

載確診者不得上廁所！救護人員穿防護衣憋著　消防局：可以穿尿布

高雄逆耳兒暗夜揪友打麻將！警上門1女5男驚呆　爸嘆：就跟你說

北市保大專責快篩站檢疫所維安　佛光山捐防護衣護目鏡

癌情嚴峻台南竟有民眾忙抓「寶可夢」！　國民黨團嗆：是「抓交替嗎」

社子島槍擊案逆轉！被害男「脖子彈痕」真相曝　尋仇的聽槍聲嚇跑

罵吳宗憲捐錢獲判緩刑　館長「怕遭二次襲擊」要求撤銷緩刑獲准

恐怖惡煞被按喇叭竟打死老伯　急診室外撂人痛毆死者兒

偷信用卡狂歡牛郎店　酒女辯「富商包養」媽媽桑打臉：她少這條件

雙和3護理師遭砍！網傳一名「CPR患者」因此死亡　警方回應了

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

花蓮增3例！營造商北返辦公確診　來回花東購物足跡公布

載確診者不得上廁所！救護人員穿防護衣憋著　消防局：可以穿尿布

高雄逆耳兒暗夜揪友打麻將！警上門1女5男驚呆　爸嘆：就跟你說

北市保大專責快篩站檢疫所維安　佛光山捐防護衣護目鏡

癌情嚴峻台南竟有民眾忙抓「寶可夢」！　國民黨團嗆：是「抓交替嗎」

社子島槍擊案逆轉！被害男「脖子彈痕」真相曝　尋仇的聽槍聲嚇跑

罵吳宗憲捐錢獲判緩刑　館長「怕遭二次襲擊」要求撤銷緩刑獲准

恐怖惡煞被按喇叭竟打死老伯　急診室外撂人痛毆死者兒

偷信用卡狂歡牛郎店　酒女辯「富商包養」媽媽桑打臉：她少這條件

雙和3護理師遭砍！網傳一名「CPR患者」因此死亡　警方回應了

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

美國德州海灘出現「稀客」　暴雨帶來罕見淡水短吻鱷

快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了

台新金併保德信100%股權申請案　金管會同意了！

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

熱錢來勢洶洶！新台幣收盤升2分、收在27.637元　創逾24年新高

OECD上調今年全球經濟成長率　今年約5.8%、明年4.4%！

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕推降租：社會住宅減租2成

快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

社會熱門新聞

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

確診男揮刀砍斷護理師韌帶　混亂中害一CPR患者往生

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

密室囚禁高雄少女66hrs　淫保全重判11年半

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

即／不甩強制快篩令！金門機場2民眾「拎行李落跑」

罵吳宗憲獲判緩刑　館長聲請撤銷原因曝

3護理師遭砍！網傳「CPR患者」因此死亡　警方回應了

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

更多熱門

相關新聞

Lalamove進軍台南！

Lalamove進軍台南！

全國防疫3級警戒，減少人與人接觸成為防疫重點，物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，更推出台南新用戶專屬優惠，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。

台南加碼安心上工計畫

台南加碼安心上工計畫

台南各轉運站增設消毒毯

台南各轉運站增設消毒毯

疫苗口水戰何時了？紓困首波資金本週入帳！

疫苗口水戰何時了？紓困首波資金本週入帳！

線上逛一睹台南水道博物館前世今生

線上逛一睹台南水道博物館前世今生

關鍵字：

台南寶可夢國民黨抓寶抓交替

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面