孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化

▲同事肺炎康復，腹中寶寶卻失去心跳。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

新冠肺炎本土確診8511例、死亡人數124例，尤其有慢性病或是重大疾病的老人家致死率更高，孕婦、小朋友也要格外小心，近日就有一名孕婦因為感染新冠肺炎，導致腹中5個月大的胎兒也受到影響，確診不到10天寶寶就突然沒有生命跡象，「醫生說可能、疑似是肺炎造成心跳停止的。」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」轉述同事的經歷，對方懷有5個月大的女寶寶，5月16日去產檢時有發燒症狀，18日被通知確診，「之後這位確診的同事便被送往隔離所，幸好她還挺樂觀，雖然隔離很無聊，至少她的心情還不算到太崩潰」，歷經反反覆覆的高燒與喉嚨痛以後，同事的症狀舒緩許多，本以為再過不久即可痊癒出院，怎料26日傳出噩耗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同事26日傍晚下體突然大量出血，原PO得知後著急地替對方祈禱，「祈求她跟肚子裡的女寶寶沒事，寶寶已經四五個月了，這是她第二胎，第一胎是哥哥」，沒想到當天晚上就聽說「小孩沒有了，沒有心跳了，醫生說要手術拿掉」，結果同事半夜腹部劇痛，自己把沒心跳的女兒生了出來，「隔天一早，醫院裡的人便把寶寶火化了。」

▲寶寶心跳停止，當晚就自己產下死胎。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO心疼地說，同事從確診到失去寶寶，整個過程都一個人承受，「看著寶寶被火化的場景，身邊沒有親朋好友，只能孤單的面對這一切」，她看了心痛又無能為力，再多言語也無法撫慰同事內心的傷痛，「因為這疫情，也沒有人有辦法陪伴在她身邊。」

網友看完不捨地留言，「我的心好難過，加油」、「她把身體養好，寶寶會回來找她的」、「一個人閉關面對這一切，真的很辛苦，看著很心疼」、「小孩還可以再生，現在把自己先照顧好，讓她知道有這麼多人在幫她加油打氣和祈禱。」