快訊／民享街市場未落實人流管制　侯友宜下令：明起停業3天

記者蔡文鈴／新北報導

雙北疫情嚴峻，許多確診者足跡分布看來多集中在菜市場，為有效防疫，新北市府1日稍早宣布板橋、永和、新店、五股、林口等5區內所有菜市場皆採用身分證尾數進行分流。侯友宜下午於防疫記者會表示，防疫期間不能馬虎，已針對未實施人流管控的板橋民享街市場，明天起暫停營業三天等改善後才能夠營業。

侯友宜強調，傳統市場防疫其實不好做，但一定要落實實聯制、人流控管、維持社交距離，近日稽查發現民享街市場發現，無落實實聯制、量額溫、酒精消毒，也無出入口管制等相關防疫措施，今日複查仍無法落實人流控管，因此下令明起暫停營業三天，他呼籲防疫期間不能馬虎，大家一定要落實，做不到就停業。

侯友宜表示，新北市場的防疫是最嚴格的，自治會針對不同的菜市場有不同的管理方式，要求人流管控減半、從入口管制場內場外，也動用區公所、警察義交加強官制，若做不到防疫就停業三天，限期改善。

國內爆發社區疫情，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內再增262本土病例，另有65例校正回歸；新增確診個案當中有13例死亡；從5月上旬這波疫情以來已經有超過7千例本土病例，125人死亡。

所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

▼傳統市場。（資料照／記者湯興漢攝）

