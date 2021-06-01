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南投女轉發假消息「每人補助疫情援助金1萬」　遭法辦

▲女子臉書轉貼「疫情萬元援助金」假消息，遭警方查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲女子臉書轉貼「疫情萬元援助金」假消息，遭警方查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮劉姓女子日前於臉書轉貼「每人補助疫情援助金1萬元」不實訊息，埔里警分局偵查隊網路巡邏發現後，與刑事警察局第九大隊第三隊組成專案小組共同偵辦，31日下午通知劉姓犯嫌到案說明，全案依違反《嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例》函送南投地檢署偵辦。

警方指出，近期有網友在Line及臉書分享流傳「行政院決議，每人補助疫情援助金，新臺幣10,000元」等訊息，劉女則是在5月19日上午10時於臉書轉發遭查獲。

▲臉書轉發「每人疫情援助金1萬」，埔里女網友遭警方查獲函送法辦。（圖／翻攝「衛生福利部」官方方粉團）

▲臉書轉發「每人疫情援助金1萬」，埔里女網友遭警方查獲函送法辦。（圖／翻攝「衛生福利部」官方方粉團）

警方呼籲，疫情相關資訊應以中央疫情指揮中心公布為主，衛生福利部官方粉專也在5月21日就製作宣導圖卡，指出「每人疫情援助金10000元」為假訊息；民眾接獲來源不明的疫情訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，否則依法最高可罰300萬，或3年以下有期徒刑、拘役。

埔里警分局長方秋梅表示，民眾可利用第三方訊息查證平台等管道查證來路不明訊息，例如：My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。
 

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