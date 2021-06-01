充氣城堡爆炸！女童「噴飛4.5公尺」重摔鐵軌上　驚悚影片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）發生驚悚事件，一處購物中心附近的充氣城堡疑似爆炸，在上面玩耍的5名孩童也全被拋到空中。雖然其中3個孩子沒有大礙，但另外2名女童至今仍在加護病房搶救，傷勢最嚴重的4歲小妹妹甚至被拋飛到15英尺（大約4.5公尺）之外，重摔在電車鐵軌上。

根據社群媒體上流傳的影片，此事件發生於5月30日，家長和路人看見充氣城堡突然噴飛到25英尺（大約7.6公尺）的高度，全都嚇了一大跳，驚恐地衝上前去抓住，並且確認是否還有孩童困在裡頭。

綜合《鏡報》、《生活報》等外媒報導，3歲的安娜（Anna）腦震盪、脊椎骨折，4歲的維卡（Vika）頭骨骨折、肺部與胃部受傷。據悉，其中一名女孩已經裝上呼吸器。

相關單位初步研判，可能是強風導致事故發生。但目擊者表示，現場沒有颳起強風，卻傳出類似「爆炸聲」的巨大聲響，附近的上班族多爾瑪托娃（Anastasia Dolmatova）說，「什麼風？我在距離這裡1個公車站遠的地方工作，也都聽見爆炸聲了」。

當地媒體指出，充氣城堡周邊的繩索沒有被確實固定，僅草率地綁在旁邊圍欄上。一些人認為，此遊樂設施遭到過度充氣，超越緊繃極限，才會爆炸。其他目擊者指出，充氣城堡下方沒有鋪上保護墊，可能長時間與柏油路面磨擦，導致爆炸。

俄羅斯調查委員會已經展開刑事調查，並且已經確認遊樂設施負責人的身分。

充氣城堡突爆炸！3歲女童「拋飛6公尺高空」頭部墜地慘死

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