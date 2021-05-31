乳牛慘變血牛被叮死！　俄羅斯「黑蚋大軍」爬滿窗台嚇死人

▲民宅窗台上爬滿了「蚋」，居民就算全副武裝出門也無法避免被叮咬。（圖／翻攝自YouTube／Ульяновск Медиа）

實習記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯西部的蘇爾斯基地區，近日受到大批吸血昆蟲「蚋」的侵擾，當地不僅有數百位居民被叮咬，蚋大軍連乳牛也不放過，多頭乳牛被滿滿的「蚋」覆蓋，咬到渾身是血，甚至死亡。

綜合外媒報導，俄羅斯西部烏里揚諾夫斯克州的蘇爾斯基地區近日飽受「蚋」對生活帶來的嚴重影響，從社群媒體上發布的影片可知，當地民宅的窗台爬滿了「成群結隊」的蚋，出門在外就算全副武裝，依然無法避免被叮咬，居民表示，被咬傷的地方會瞬間膨脹、泛紅。不僅居民深受其害，連牛隻等牲畜也逃不過，甚至出現死亡的紀錄。

烏里揚諾夫斯克州州長魯斯基赫 （Alexei Russkikh） 表示，這個問題已經存在很長時間了，今年因為天氣因素，蚋的繁殖數量更是驚人，棲息地也比以往增加許多，威脅到當地民眾，特別是農民。

烏里揚諾夫斯克州自然與經濟循環部長古爾娜拉（Gulnara Rakhmatulina）表示，州政府已與烏里揚諾夫斯克國立師範大學的科學團隊舉辦會議，該團隊的成員研究蚋已有20多年的經驗。會議中決議從地區預算中撥出一筆經費，於今年8、9月進行蚋的幼蟲監測，確認其生長位置，約在10月，幼蟲已較為成熟的的時期，對其生長環境進行大規模消毒，而在明年4月，將會進行第二階段的藥物檢查及治療，以防止蚋的傳播。