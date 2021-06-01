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高鐵「定期回數票」展延加贈半價車票　也可免手續費彈性退票

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鐵定期回數票可彈性退票。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣布延長第三級防疫警戒至6月14日，高鐵公司宣布全車對號座實施至6月15日，同時展延定期、回數票時間，並加贈票卡使用期限，另外旅客也可彈性退票，至車站窗口辦理退票免收手續費。

高鐵公司表示，針對使用定期/回數票的旅客，提供相關配套措施，除依暫停自由座天數對應展延並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，高鐵公司另提供彈性退票機制，凡定期票/回數票效期含全車對號座施行期間者，均可在指定期限內，持票卡至高鐵各車站窗口辦理退票，將提供優於現行退費規範之方案，並同步退還製卡費且免收手續費。

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高鐵已於2020年4月起將配位邏輯調整為「類梅花座」更分散的配位方式，縱向依序間隔兩到三排座位；考量近期疫情嚴峻，5/31起進一步擴大旅客乘坐間距，特將配位邏輯調整為間隔三到四排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排，以達到非尖峰時段座位安排更分散之目的。

高鐵公司提醒，辦理定期/回數票退票時需同步退還票卡，下次購買時，則需重新拍照、製卡。建議若後續仍有使用定期/回數票需求的旅客，可選擇展延效期，以節省再次購票之申辦手續。

▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。（圖／記者湯興漢攝）

台灣高鐵實施全車對號座期間，定期票/回數票相關配套措施如下：

【定期票】

1.對應展延：原效期含5/15至6/15者，將展延相對應天數至32天，另再加碼免費展延27天優惠效期，即共展延59天。以原效期5/1-5/30為例，經展延59天後，其優惠效期將延至7/28。

2.彈性退票：原效期含5/15至6/15者，可於效期內由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額之計算，以實收票價為基準，依定期票剩餘日數按比例退還餘額，高鐵公司另加贈3天剩餘日數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用加碼展延27天優惠效期。

舉例說明：以台北-桃園區間、原效期為5/1-5/30之30日定期票為例，票價為4,555元，旅客若於6/5辦理退票，該票啟用後經過日數為14日(全車對號座期間不計)，即原效期剩餘16日，加計加贈日數3日及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(4555/30)*(16+3)+100=2969(元)

【回數票】

1.對應展延：除同上述規定展延回數票59天優惠效期外，旅客於2/26至5/14購買回數票，且於6/16至9/9將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2021/9/30前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間之標準車廂對號座半價優惠券1張。

2.彈性退票：原效期含5/15至6/15者，可在恢復自由座服務後的次月月底前，由記名持有人持實體車票至車站售票窗口辦理。退票金額之計算，將依回數票剩餘次數按比例退費，高鐵公司另加贈2次剩餘次數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡恕不適用上述第1點之優惠回饋措施。

舉例說明：以台北-台中區間、原效期30日10次回數票為例，實收票價為5,535元，假設旅客於使用5次後辦理退票，剩餘5次，加計加贈次數2次及退還製卡費後，彈性退票可返還金額為：(5535/10)*(5+2)+100=3971(元)

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