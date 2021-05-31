毒理學教授提WHO「免疫橋接」　有望替代「國產疫苗」三期試驗

▲毒理學教授教授招名威提出了WHO的「免疫橋接」或許可以當作免三期試驗的替代方案。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林彥臣／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻。對此毒理學教授招名威在臉書發文指出，WHO近期正在討論「免三期的替代方案」，也就是能夠快速判斷疫苗是否有效的「免疫橋接」。

招名威在臉書發文指出，這幾天大家在吵國外疫苗EUA申請程序問題，又吵國產疫苗沒完成臨床三期試驗能不能打？其實這些只是流程法規的問題，試驗計畫未結案，任何一方都無法完整公布細節。

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招名威強調他對這件事個人立場，「我也從沒說過要為了支持國產，放棄國外疫苗的機會，只要符合法規認證，當然都支持。」

招名威表示， 有關國產疫苗的臨床三期試驗，大家吵的沸沸揚揚之際，後續的問題可能才是我們要注意的，有鑑於全球疫情持續嚴峻，WHO要加速未來新冠疫苗的三期試驗時程，於5/26召開的會議中提出「免三期的替代方案」，國產高端疫苗也參與其中，目標可能會與未來國際疫苗護照接軌。

▲高端疫苗尚未進行三期試驗，即將在未來進行施打，引發兩派不同的看法。（圖／翻攝自官網）



招名威說，WHO認為，若把已上市明顯看到施打效果的疫苗來作為標準，尚未進入三期臨床的疫苗就能根據已施打疫苗的結果做比較，可以快速判斷是否有效了，這是所謂「免疫橋接」。

招名威解釋，意思就是，台灣目前已接種AZ疫苗，如果國產疫苗臨床試驗受試者的血清抗體濃度，與國內打過AZ疫苗者的血清抗體濃度相比較，若濃度相當，就可以推論國產疫苗的臨床效果可達到AZ的水準。

招名威指出，這新型的評估方式是否有效，還不得而知，但歐盟EMA表態未來將採用這種新標準，而高端疫苗也預備新試驗設計後，未來就會來向歐盟申請EUA，病毒可是說來就來，無論有沒有疫苗護體，個人防疫措施都不可鬆懈，我們都要再加油！

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