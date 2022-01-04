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第四屆想辦法愛心公益市集擴大舉辦　志工、攤主、愛心捐款火熱召集中

第四屆想辦法愛心公益市集（圖／台中市建築經營協會提供）

圖、文／台中市建築經營協會提供

今年邁入第四屆的「想辦法愛心公益市集」活動，以二手跳蚤市場拍賣所得捐助惠明視障教養院，連續三年歡樂溫馨的氣氛已成為西區年度盛會，在臺中市政府社會局、社團法人臺中市建築經營協會、臺中市高鐵文化觀光發展協會等單位的奧援下，將從綠園道移師市民廣場擴大舉辦，邀請更多民眾熱情參與、寒冬送暖！

有別於一般市集活動，「想辦法愛心公益市集」不收攤位租金，還歡迎攤主們盡量做「無本生意」。主辦單位臺中市建築經營協會表示，活動初衷是希望民眾整理家中用不到的二手物品義賣，讓當日所得無需扣除成本、現場全額捐助惠明視障者教養院，不但可以兼顧環保為家中除舊 佈新，還能付出暖洋洋的川流愛心。

在台中市政府社會局支持下，第四屆「想辦法愛心公益市集」將於1/15移師市民廣場擴大舉辦，除增加為60個攤位，還新增了20個攤位的「小孩市集」，活動統籌楊明祥指出，讓孩子們學習拍賣自己的童書童衣或玩具捐款助人，可體驗父母賺錢的辛勞、學習惜物愛物，又能感受付出愛心不限年紀小，是最有意義的品格教育。

想辦法公益市集活動包羅萬象，除了二手物品，也有好媽媽手藝私房菜、現場春聯揮毫或是音樂演出等等多元攤位，只要願意傳遞愛心參與公益募款，形式可以充滿創意。

開放攤位登記並積極召募志工與愛心捐款，有興趣的民眾請上網或透過臉書搜尋「#想辦法愛心公益市集」

市集時間：2022年1月15日（六）10:00～17:00
市集地點：市民廣場（臺中市西區公益路163-1號）
攤位數量：一般市集60攤，小孩市集20攤。
攤位申請：即日起至額滿截止，使用google表單登記
 

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