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新北13警染疫！基層怨疫苗呢　侯友宜：一定讓大家100%打得到

記者黃巈禾／台北報導

雙和醫院發生確診者持刀砍傷護理師，中和偵查隊傳出確診，變成由四刑大接手偵辦；此外，新店也傳出有男子持刀搶劫比薩店。疫情動盪至今，新北市警察局統計，至30日止已有13位警員染疫，其中以中和5位最多。對於基層抱怨打不到疫苗，新北市長侯友宜承諾，「我一定會讓大家百分之百打得到」。

▲新北市長侯友宜出席「宣示使用國產豬」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

「真的不知道新北市在幹嘛？」有基層在臉書社團抱怨，台北市有臨時通知的防疫接種，高雄市至少還有疫苗分配表，新北市什麼都沒有，只知道一堆警局內勤長官搶走外勤名額，新北員警疫苗施打意願調查2次，請問名冊呢？造冊了沒？

該基層提到，疫苗已經夠少，第一線外勤沒能優先施打，一天到晚在外界處民眾，高雄還懂亡羊補牢，趕緊釋出名額給第一線外勤施打，新北市呢？中和交通隊已經被病毒殲滅了，新北市還要多少警察單位關門？

「真心看不懂你侯大市長在幹嘛欸！」該基層還說，什麼事情都要警察做，市長不只一次說警察責無旁貸，要配合衛生、民政、經發，整個市府局處都要警察勤務配合，要做事時就是警察兄弟，「那請問警察出身的侯大市長，你照顧警察多少了啦？什麼時候要為你的警察兄弟著想？」

對此，侯友宜31日在疫情說明記者會表示，這段時間非常感謝警察弟兄們，「我也是警察出身的」，警察在第一線的辛苦防疫，都能完成瞭解，像今天的雙和醫院事件，到了醫院後，院長說非常感謝員警第一線到場，衝上去把失控確診者制伏，他從醫院離開後立刻告訴市府同仁，這些警察同仁冒著生命，不輸抓一個重大要犯，除了給予鼓勵，該篩檢就要做。

侯友宜強調，請所有的警察弟兄放心，「市長跟你們都是同樣一個出身，也是在第一線執勤那麼多年的工作者，你們要打的疫苗，我也都跟衛生局講，你們都是在優先的順序裡面，你們每一個人，只要在第一線服務的人都可以打得到，你們放心，你們的順序一定不會輸給別人，站在第一線的高風險，我們有責任保護你，讓你們勇敢的執勤，我一定會讓大家百分之百打得到，警察同仁辛苦了，也加油。」

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