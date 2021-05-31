　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

▲竹北悅豪飯店6/4轉為防疫旅館。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

▲竹北悅豪飯店投入政府徵召，將於6/4轉為防疫旅館。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

全台防疫量能吃緊，再一家飯店勇敢投入徵召，做為防疫旅館！新竹縣竹北市的「竹北悅豪飯店」宣布，將從6月4日起成為防疫庇護所，提供106間房，讓需要居家檢疫、被隔離的民眾入住，成為新竹縣第一家公開的防疫旅館。

竹北悅豪飯店今（31日）稍早於官方粉專表示，「新冠疫情發瘋似、不歇停地攻擊著我們，我們生活在疫情的恐懼中，同時承受著醫療資源吃緊。政府也需更多的防疫旅館，協助需要被隔離的人民，提供一個安心、舒適的場所。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲竹北悅豪飯店6/4轉為防疫旅館。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

▲竹北悅豪飯店表示，飯店曾經一直是各國往來商務客最溫暖的歇腳處，今日我們成為防疫庇護所，衷心期盼疫情以光速的速度離開，也期待著我們以嶄新面貌重返觀光/商務飯店的行列。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

竹北悅豪飯店表示，飯店曾經一直是各國往來商務客最溫暖的歇腳處，今日我們成為防疫庇護所，衷心期盼疫情以光速的速度離開，也期待著我們以嶄新面貌重返觀光/商務飯店的行列。

消息一出，網友紛紛表示暖心，「你們很棒，也沒忘對社會責任貢獻一份心力，但也請飯店同仁們保護好自己的安全和健康喔！ 辛苦了，加油！！」、「太感謝你們了！身為新竹人外地工作，以後一定會推薦給外地朋友入住，當然自己也要再支持。雖然是新竹人，但多年前參加路跑入住貴飯店，飯店舒適和服務態度佳，讓人住起來愉悅。」、「謝謝給大家帶來正面勇氣」、「謝謝你們的付出，一起期待疫情趕快遠離！」、「謝謝你們願意在現在這個艱難的時刻站出來。」、「謝謝你們，希望疫情過後，可以用新台幣去感謝你們。」

ET快訊
慈濟出手！透過各管道購疫苗　捐10億元物資防疫紓困
快訊／總統府憲兵確診　2同寢室弟兄篩檢結果出爐
只有佛光山手握疫苗　他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救
阻日本供台疫苗？　大陸國台辦回應了
快訊／高端拚國產疫苗　發布5點最新聲明！已連繫美國衛院獲授權
快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條
600萬保時捷「擊落速霸陸」！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

只有佛光山手握疫苗！他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救

老闆考數學難題「解開就給內用」　神人算出來了！網見詳解全傻眼

momo清潔員疑染疫　分流上班員工憂跨樓層感染

醫護粉專曝疫苗「封緘檢驗」辛苦流程　怒嗆：別再靠北食藥署太慢

紓困4.0／被強制停業　竟要證明業績衰退才能申請！

疫情搭計程車「付錢用丟的」　運將嘆：何苦呢？該怕的是我⋯

本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

桃機貨運量去年名列「全球第四繁忙」　每日超過萬人進出站區

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

只有佛光山手握疫苗！他曝「原本要捐第三世界」：家鄉有難要救

老闆考數學難題「解開就給內用」　神人算出來了！網見詳解全傻眼

momo清潔員疑染疫　分流上班員工憂跨樓層感染

醫護粉專曝疫苗「封緘檢驗」辛苦流程　怒嗆：別再靠北食藥署太慢

紓困4.0／被強制停業　竟要證明業績衰退才能申請！

疫情搭計程車「付錢用丟的」　運將嘆：何苦呢？該怕的是我⋯

本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

桃機貨運量去年名列「全球第四繁忙」　每日超過萬人進出站區

央行示警　壽險業面臨較高股市、利率風險

婆婆上廁所不沖水！用10元「易開罐芳香劑」　她怒：濃到頭暈想吐

慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

印度人深信「5G散播新冠病毒」　狂毀20座基地台！民眾WFH慘斷網

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

千名外國人海灘無罩轟趴！證實竟是駐韓美軍　嘆：美國爸爸無法可罰

《上流戰爭3》本周就要開播　「導演遞辭呈」幹到今天！

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

今確診+校正回歸「共347例本土」新北171例最多　各縣市分佈曝光

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

更多熱門

相關新聞

段宜康爆三重某防疫旅館無照　觀旅局駁斥：一切合法安全

段宜康爆三重某防疫旅館無照　觀旅局駁斥：一切合法安全

民進黨前立委段宜康在臉書發文指控，新北市三重區的防疫旅館不僅沒送藥、送餐，冷氣故障，且無照、沒掛牌。對此，新北市觀光旅遊局嚴正駁斥，強調該集中檢疫中心並非旅館，是依據傳染病防治法相關規定徵用的合法民間建築物，皆通過相關消防衛生法規所建置，一切設備合法安全。

新北防疫旅館空房率超過5成

新北防疫旅館空房率超過5成

「快篩陽性，我應該做什麼？」　柯文哲最新圖解：要做這三件事

「快篩陽性，我應該做什麼？」　柯文哲最新圖解：要做這三件事

隔離記事－關於廣播

隔離記事－關於廣播

獨居長者篩檢等待空窗期台南市將安置防疫旅館

獨居長者篩檢等待空窗期台南市將安置防疫旅館

關鍵字：

新竹縣旅遊新竹縣旅宿竹北悅豪飯店防疫旅館

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

李千那「從沒想過會被詐騙」！

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

盧秀燕罕見動怒　開頭怒嗆蔡英文

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面