竹縣也有防疫旅館了！竹北悅豪飯店6／4起投入徵召　網讚：你們很棒

▲竹北悅豪飯店投入政府徵召，將於6/4轉為防疫旅館。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

記者彭懷玉／綜合報導

全台防疫量能吃緊，再一家飯店勇敢投入徵召，做為防疫旅館！新竹縣竹北市的「竹北悅豪飯店」宣布，將從6月4日起成為防疫庇護所，提供106間房，讓需要居家檢疫、被隔離的民眾入住，成為新竹縣第一家公開的防疫旅館。

竹北悅豪飯店今（31日）稍早於官方粉專表示，「新冠疫情發瘋似、不歇停地攻擊著我們，我們生活在疫情的恐懼中，同時承受著醫療資源吃緊。政府也需更多的防疫旅館，協助需要被隔離的人民，提供一個安心、舒適的場所。」

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▲竹北悅豪飯店表示，飯店曾經一直是各國往來商務客最溫暖的歇腳處，今日我們成為防疫庇護所，衷心期盼疫情以光速的速度離開，也期待著我們以嶄新面貌重返觀光/商務飯店的行列。（圖／翻攝自竹北悅豪飯店粉專）

竹北悅豪飯店表示，飯店曾經一直是各國往來商務客最溫暖的歇腳處，今日我們成為防疫庇護所，衷心期盼疫情以光速的速度離開，也期待著我們以嶄新面貌重返觀光/商務飯店的行列。

消息一出，網友紛紛表示暖心，「你們很棒，也沒忘對社會責任貢獻一份心力，但也請飯店同仁們保護好自己的安全和健康喔！ 辛苦了，加油！！」、「太感謝你們了！身為新竹人外地工作，以後一定會推薦給外地朋友入住，當然自己也要再支持。雖然是新竹人，但多年前參加路跑入住貴飯店，飯店舒適和服務態度佳，讓人住起來愉悅。」、「謝謝給大家帶來正面勇氣」、「謝謝你們的付出，一起期待疫情趕快遠離！」、「謝謝你們願意在現在這個艱難的時刻站出來。」、「謝謝你們，希望疫情過後，可以用新台幣去感謝你們。」