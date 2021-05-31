段宜康爆三重某防疫旅館無照　觀旅局駁斥：一切合法安全

▲檢疫中心設備環境遭扭曲，觀旅局駁斥。（圖／新北觀旅局提供）

記者楊蕓／新北報導

民進黨前立委段宜康在臉書發文指控，新北市三重區的防疫旅館不僅沒送藥、送餐，冷氣故障，且無照、沒掛牌。對此，新北市觀光旅遊局嚴正駁斥，強調該集中檢疫中心並非旅館，是依據傳染病防治法相關規定徵用的合法民間建築物，皆通過相關消防衛生法規所建置，一切設備合法安全。

觀旅局說明，針對空調部分，經查系統設備皆正常沒問題，該集中檢疫中心部分房型空調設備為科技智慧面板，使用者在初次操作上不熟悉才會有此狀況，已先為該使用者更換為一般房型，以利使用。

觀旅局表示，該集中檢疫中心並非旅館，市府依據傳染病防治法相關規定徵用的合法民間建築物，皆通過相關消防衛生法規所建置，一切設備合法安全。在此疫情嚴峻當頭，還有混淆視聽的說法 ，在鍵盤上打擊前線防疫英雄，觀旅局對此表達深切的遺憾。

針對外界指稱新北市防疫旅館比例最低，觀旅局重申，數據會說話，新北市防疫旅館與一般旅館房間數的佔比為13.4%，六都排名第四，全國排名第五，設置與管理條件從過去到現在都相當嚴謹，要求獨棟專用，必須設置紅黃綠燈、前進櫃檯等感控動線，有效杜絕桃園諾富特事件的問題。

觀旅局強調，市府向來秉持有效管理、充分運用的原則，目前總房數已經來到1849房， 空房率超過5成，還有900多房可運用，量能充沛。

觀旅局長張愛晶表示，包括觀旅局、衛生局、環保局、消防局等前線人員夜以繼日，犧牲休息與睡眠，在外衝鋒陷陣，拓展集中檢疫中心以及防疫旅館量能，為了緩衝醫療量能緊繃而努力，外界切勿扭曲事實，觀旅局媒合徵用的集中檢疫中心設置條件相當嚴謹，不但要專棟專用、空間寬敞以達到分艙分流的感控動線規劃，並且要求環境必須舒適，以使入住的新北市輕症和無症狀確診者能夠安心休養，得到最妥切的醫療照顧。

外界不經查證以偏概全扭曲事實的說法， 無疑是在全體工作人員勇敢站在第一線辛勤付出之際打擊防疫。觀旅局呼籲，此刻全民齊心抗疫，有影響力的人，應該把影響力用在對的地方。