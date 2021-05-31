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社會 社會焦點 保障人權

台北地院3法官助理確診！工友接觸疑似染疫者　10多人健康管理中

▲▼三級防疫警戒，台北地院在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院再獲通報法官助理確診，另名工友也與疑似染疫者接觸，目前已匡列10多人居家健康管理。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北地院繼19日獲通報1名法官助理確診後，於上周又陸續接獲2名同辦公室的助理通報確診，另外，1名平時負責送公文的工友，也與疑似確診對象接觸，目前北院已安排匡列對象居家自主健康管理，並再次進行全院傾清消。

北院發言人黃珮禎表示，該名工友在通報前，已進行分流上班，期間僅在法院到班2天，接觸的書記官、行政人員並不多，目前已匡列10多人進行居家健康管理。

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