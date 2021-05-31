今「校正回歸再下降」到73例！　陳時中：有看到三級警戒效果

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例。今天也再看到校正回歸數字下降，指揮官陳時中表示，這是比較好的情況，要感謝全國人民和各地方政府一起積極實施三級警戒措施，「現在有看到警戒的效果，整體方面還是要朝向讓發病到隔離時間能縮短，縮得越多，就能把疫情控制得越好。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供，下同）

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陳時中表示，今日新增274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為臺北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，臺中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例，其中293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。

針對校正回歸數字下降，陳時中表示，現在有看到警戒效果，未來兩個禮拜還是要積極把相關做為維持住，目前比較具體戰略方向，要不斷去滾動式檢討三級警戒的相關措施，針對強度不足的隨時滾動檢討。另指揮中心今也公布確診個案中新增15例死亡，這波疫情截至目前已造成112死亡，綜合今天確診和校正回歸案例以新北市171例最多，其次為台北市122例。

▲ 本波本土疫情已漸趨緩。（圖／指揮中心提供）