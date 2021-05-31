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阿嬤不識字「呆站門口」買嘸紙尿褲！她幫寫實聯制…曝獨居者辛酸

▲▼超商實聯制的QR CODE（圖／記者劉維榛攝）

▲有些長輩不識字，需要他人幫忙完成實聯制。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

本土疫情升溫至今已有109人死亡，其中幾例是獨居老人，陳屍家中一段時間才被發現，此事讓大眾開始重視疫情下獨居者的安危！一名女子日前去超市遇到一名阿嬤，對方在門口東張西望看起來有點慌張，原來對方沒有手機，也不太會寫自己名字，所以無法順利完成實聯制登記，她不禁想到，身邊不知道還有多少像這名阿嬤一樣需要幫助的老人，「如果你家有長輩在高雄，有什麼事是臨時需要幫忙的，請儘管私訊我。我會全副武裝、連機車都用漂白水好好消毒過，去幫忙執行任務的。」

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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▲疫情下多關心長輩。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

高雄這名黃姓女網友在臉書表示，那天在超市遇到的阿嬤是要來買紙尿褲和看護墊，光是完成實聯制就是極大挑戰，更別說還要提著大包小包走回家，這讓她聯想到去年在郵局遇到的不識字阿嬤、媽媽為了拿包裹下樓搬到受傷，「我知道不該群聚，我也知道外送不該上樓。但我曾經也回不了家，擔心家裡兩老的狀況，卻束手無策。」

原PO發現，真的有許多長輩是一個人居住，和鄰居也沒太多來往，兒女都在外縣市，自己獨自一人不會用手機訂蔬菜箱，只能去傳統市場買菜，這也是為什麼傳統市場這幾天仍充滿婆婆媽媽，「那些靠著國民年金，節儉過日的老人們，沒太多選擇，真的是去傳統市場買菜。」她有感而發，疫情下大家多關心身邊長者，舉手之勞對他人來說可能是極大幫助，她也願意協助高雄地區的獨居老人消毒、採買等等，「不會一直這樣的，未來很快就會來的唷。」

文章目前已超過1萬人按讚，網友紛紛留言，「很多阿公阿嬤不識字，我也很好奇他們要怎麼實聯制」、「好溫暖，你做了好棒好棒的事」、「看到泛淚光，世界上真的需要多一點溫暖」、「去醫院檢查要寫同意書時，也是很多阿嬤阿公需要幫忙。」

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