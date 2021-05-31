每天追北市記者會！他讚柯P「真的在做事」又燃起希望：好安心

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

雙北首長近期每天都會召開記者會，說明最新疫情對策，2場記者會的觀看人數也每天持續上升，越來越多人關注雙北疫情，一名網友表示，昨（30）日下午看完柯文哲主持的北市防疫記者會，忽然間覺得有希望了，還是有人真的在做事，內心覺得很安心，對此，不少網友也大讚柯P真的很棒，「有阿北好安心」。

網友在PTT版上發文，疫情爆發至今，從放寬機師「3+11」的政策開始，後來校正回歸、卡疫苗等，看完指揮中心的記者會都很失望，本來已經沒有期望了，不過每天下午3點半看完柯P主持的北市防疫記者會，都會覺得「好像還是有點希望欸」、「還是有人在做事欸」，認為這就是政府該有的樣子。

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▲不少網友也認為，柯P真的很棒。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友也認為，有柯P在很安心，「正常，我也都很期待每天的北市記者會」、「真的，感覺一步一步的在認真做事」、「每天看完報時數字後，直接關掉等阿北」、「把人民的生命當一回事」、「本來很討厭柯，現在看他罵人很爽快」、「聽到阿北的玉音，我覺得整個人都神清氣爽」。

近日台灣本土疫情嚴重，台北市長柯文哲每天下午3點半準時召開記者會，除了報告疫情狀況，也時常噴出許多金句，造成網路轟動，網友們都認為，柯文哲本來就有急診醫師背景，這是他熟悉的領域，指令才能下得又準確又專業，「謝謝北市府的努力，讓疫情至少控制沒飆上去」。