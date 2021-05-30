快訊／今增11死！5旬女檢疫所過世「死亡日期調查中」

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增11例死亡個案，從5月中旬至今在這波疫情過世者達到98例，去年疫情以來死亡更破百，達到110案。值得注意的是，今日11名死亡個案當中最年輕是一名50多歲女性，本身有萬華活動史，15日收治集中檢疫所，24日確診，但死亡日期還在調查中；另有1名60多歲男性，到院前死亡。

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▲死亡個案。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）



指揮中心表示，今日新增之266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月14日至5月29日。另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為臺北市85例，桃園市24例，苗栗縣、臺中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、臺東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增11例死亡個案（案1574、3972、4092、4582、4798、4832、5288、5682、5690、6631、6907），共計為男性9位、女性2位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月6日至5月25日，確診日介於5月16日至5月28日，死亡日期介於5月24日至5月29日。