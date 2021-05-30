「收治新冠病人數」列評鑑指標　未達標就撤銷「醫學中心」資格

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，醫院收治患者爆量，量能吃緊！中央流行疫情指揮中心今也下令，所有專責病房以兩人一室收治為原則，如果有硬體限制，一定要加開專責病房，病房要達到急性一般病床的1/10，如果收治不是新冠肺炎患者，健保不予給付；另外，也把收治病人數列入醫院評鑑跟醫學中心評鑑指標，若未達標，就撤銷醫學中心資格。

衛福部次長石崇良今表示，因應醫院量能收治增加，也了解有些醫院開始投入更多非原本科內人力，因應這樣人力照護需要增加放寬津貼人員津貼計算基準，所有投入醫護人員，每人每班都會補給一萬元津貼，沒有人數限制。

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另外，如果衛生局在病房調度有困難，中央會協助調派。石崇良說，需要氧氣的患者，會轉到急救責任醫院收治，如果都滿了，就會轉送外縣市急救責任醫院，第三順位會再回到北區的重度級急救責任醫院收治，而需要使用呼吸器病人，第一順位是送到重度級急救責任醫院加護病房，其次才是外縣市重度級急救責任醫院，第三順位是北區重度級急救責任醫院。

石崇良也提到，如果是加護病房滿床，患者需要轉診，轉診救護車費用全由指揮中心支應，會撥到地方政府再轉給各大醫院，另外為了加強居家隔離者照顧，所有居家隔離者會發放指尖血氧儀，指揮中心緊急採購1萬5千個指尖血氧儀，6/2會陸續分配到各衛生局。

