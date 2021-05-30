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四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

記者徐政璿／台北報導

全台三級警戒持續至6月14日，若升級至四級警戒，根據指揮中心規定，除了非必要不得外出，在家也要保持社交距離或佩戴口罩。不過，行政院官員透露，目前仍未達到升至四級警戒的條件，維持指揮中心公布的強化三級警戒措施。

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲防疫進入第三級警戒後的台北街頭。（圖／記者林敬旻攝）

依指揮中心規劃，若連續14天平均每天新增100名本土案例，並且一半以上感染源不明，這兩項條件並存，才會進入第四階段封城規劃。行政院官員表示，這些條件目前不存在，沒必要提前升級，且升至四級警戒不一定會完全封城，籲外界勿造成人民恐慌。

中央流行疫情中心指揮官陳時中29日在記者會上說明，希望民眾減少不必要出門、聚會，近來有些個案在傳統、黃昏市場有接觸史、足跡，太過擁擠時別前往，金錢往來要注意清潔衛生，回家一定要將手洗乾淨。

對於校正回歸的案例，陳時中則說，5月21至28日相關案例數目看起來正在減少，台北、新北的件數皆往下降，代表前一段時間有些措施的發揮效果，讓案件數通報速度加快，因此回歸的件數減少，仍要看這一兩天，是否持續下降才能論斷。

陳時中認為，校正後的確診數持平，沒有急遽惡化，但也沒有看到真正改善的效果，所以大家還是要遵守三級警戒的措施。

▼根據指揮中心規定，若進入四級警戒，在家要戴口罩或保持社交距離。（圖／衛福部提供）

▲▼四級警戒，在家要戴口罩或保持社交距離。（圖／衛福部提供）

▲▼四級警戒，在家要戴口罩或保持社交距離。（圖／衛福部提供）

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