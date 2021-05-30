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2度推遲後　中國成功發射天舟2號貨運飛船

▲▼中國成功發射天舟2號貨運飛船。（圖／翻攝自央視新聞）

▲中國成功發射天舟2號貨運飛船。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

中央社

新華社報導，因技術原因兩度推遲發射後，中國當局於5月29日晚，在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟2號貨運飛船，這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

報導說，14噸重長征7號（Long March 7）遙3運載火箭，搭載天舟2號（Tianzhou-2）貨運飛船，從海南島文昌（Wenchang）航天發射場發射升空。天舟2號是中國太空站關鍵技術見證和建造階段首飛的貨運飛船，攜帶諸如消耗品、艙外太空服、平台物資等，準備和在軌運行的「天和」核心艙（Tianhe core module）交會對接。

▲▼中國成功發射天舟2號貨運飛船。（圖／翻攝自央視新聞）

據中國載人航天工程辦公室（China Manned Space Engineering Office, CMSEO）介紹，5月29日20時55分，搭載天舟2號貨運飛船的長征7號遙3運載火箭，在文昌航天發射場點火發射，約604秒後，飛船與火箭成功分離，精確進入預定軌道。21時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射取得圓滿成功。

中國於4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射「天和」核心艙進入軌道。「天和」是中國正建設的「天宮號」（Tiangong）太空站核心艙。大約需進行總共10次任務，才能完成天宮號太空站在軌道上組裝。

天宮號太空站預定2022年全面運作，一旦組裝完成，可望在地球低軌道停留長達15年。

由於現有國際太空站（ISS）可能於2028年以後退役，屆時天宮號太空站有可能成為地球軌道上唯一的人類太空站。

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