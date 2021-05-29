疫情兩週成果要結算？前台大醫「接下來若確診數沒下降」：大麻煩

▲疫情爆發兩個禮拜，未來幾天是關鍵期。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠疫情復燃，本土病例已連續14天破百，確診人數突破6000人，死亡人數累計78人，已超越SARS時期的死亡人數73人。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，「如果接下來幾天，確診人數沒有辦法下降的話，我們真的遇到大麻煩了」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，5月28日是個重要的日子，因為這是疫情爆發後，大家到賣場搶食物後躲起來兩個禮拜的時間點，「我還是有一定的信心，希望之後幾天的案例可以看到明顯的下降。讓重症增加的速度也可以趨緩，醫療緊繃能獲得紓解。」

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▲許多網友認為大家對於防疫還是很鬆懈。（示意圖／記者林敬旻攝）



但林氏璧也坦言，若接下來幾天，確診人數沒有辦法下降的話，我們真的遇到「大麻煩」了。網友看完紛紛留言，「下降之後，大家鬆懈出門，結果會是一樣輪迴的」、「真的拜託大家要撐住，感覺街頭上越來越多人蠢蠢欲動了」。

也有人說，「看到36歲死亡的案例令人害怕」、「市場還是很熱鬧」、「看到我同事在家上班不上班，到處趴趴走，朋友到處去玩耍，我就對疫情樂觀不起來，身邊一堆防疫破口，根本太高估台灣人的自制力了，唯有自己保護好自己才是上策」。

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