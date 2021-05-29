網友創「2步驟分流法」讓市場免塞爆　陳宗彥：可善用GoogleMap

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土疫情已飆破5000例，雖然中央流行疫情指揮中心持續呼籲少出門，但傳統市場仍可看到大量人潮，臉書社團「信義區三兩事」的版主對此提出看法，希望大家可以用門牌號碼、住家樓層來進行分流。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有注意到此情況，也建議民眾可以善用GOOGLE MAP，上面有即時人流量，參考後就能做好分流時間。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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▲信義區三兩事版主東北虎建議大家可以使用上述方式分流。（圖／東北虎授權引用）

臉書社團「信義區三兩事」的版主東北虎發文表示，傳統市場、超市擠滿人，讓不少民眾擔心群聚問題，既然都知道要人流管控，那就自動自發發起。東北虎認為，只要控制各自外出採買的時段，就能讓人群更分散、彼此更安全，他建議可用自家門牌號碼分天數、以自家住家樓層分時段，在網路上掀起討論。

▲傳統市場人流讓許多人擔心成為防疫破口。（圖／記者宋良義攝）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則說，有看到網友發起這樣的自主分流，他也建議大家可以善用GOOGLE MAP上面有即時流量，比如說像現在南門市場，剛看了一下現在人流大概不到平常的一半，民眾可以參考現在賣場跟市場上的人流，就可以去做好分流時間。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也提醒，市場裡有具體的風險，希望人流管制要確實。