停課不停學／進度各異亂象百出　還要期末考？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

別再說防疫期間的教學進度，都是家長逼老師了！

自從雙北市一聲令下「停課不停學」後，網路上各種檢討父母，要家長體諒老師的言論，有如滔滔江水連綿湧來，但鮮少有人發現，在口水戰之中，其實存在著各縣市、各校，甚至各班不同的網路授課方式差異，有老師採無為而治，給個大方向，交給家長跟孩子自由發揮，也有班級按表操課，按時回傳作業影像。

我的女兒DAHLIA現在是小學一年級，他們班從停課不停學的第一天開始，就繼續按照課表，用傳影片的方式上課，日前收到導師通知，如果政令沒有變動，6月14日回校復課，那6月24日到25日的期末考，仍將照常舉行，所以，從5月28日開始，由老師提供卷子，讓我們在家另做考前複習。

這讓我想起，前幾天有路過、自稱國小教師的網友，在焦糖綠玫瑰臉書專頁上留言：「疫情期間，讓孩子跟老師好好放鬆，家長不要那麼緊張！」對照我正在親身經歷的網路教學現狀，只能說，或許每個縣市不一樣，但聽在我耳裡，這叫風涼話！

DAHLIA班上很努力，包括老師、家長、學生，為了不犧牲孩子的受教權，大家從第一天，就盡力保持在停課前的狀況，連體育、音樂、美勞都照上，就算父母要上班，得將小孩托付給祖父母，作業也沒少寫，當日晚間10點前拍照回傳，大家都很辛苦，卻沒有在群組抱怨過一句！

老實說，如果要挑選停課不停學示範班級，DAHLIA他們班絕對是首選之一，但我不滿的是，教育主事機關，在市長們一句「停課不停學」後，難道有給師生們足夠的準備跟適應時間？在我這個親身走一遭的人眼中：連一天都沒有！

據我所知，老師們上課的器材、軟體跟技巧，都是靠自己與同事互相摸索而來。

家長呢？從新聞發佈知道要線上教學後，才發現家裡電腦不是不支援，就是缺少視訊鏡頭等設備，急忙到網購找筆電，還被PChome拖延出不了貨！在疫情緊張之際，要面對收入減少、孩子誰顧，還得張羅三餐，現在，教育主管機關，還沒打算通令延後或取消期末考嗎？

況且，按照目前低年級的情況，我不認為網上教學，可以完全取代實體課程，低年級的孩子，還是需要坐在課堂上、與老師面對面等儀式感，才能進入狀況，復課後，這段網課時期的內容，都該由學校帶領重新再教一次了，還在想什麼期末考呢？

這已經不是父母崩潰不崩潰的問題，我國立大學雙學位畢業，有一定程度可以教孩子，但最殘酷的是，主管機關有沒有考慮到教學能力不足的弱勢家庭，或是尚未停班、把孩子交給長輩顧的雙薪家庭？如果家長本身學識不高，無法輔助及陪讀，或是父母此時不工作，就要喝西北風的怎麼辦？現在可是安親班都不能開的時候啊！

國民教育不是專供給高知識份子的！所謂「國民義務教育」，正是為了消除社會貧富、階級差距，所提供給全體國民的基本學識課程，現在變自家要有能力、有時間，才能跟上學習進度的狀況，那疫情結束後，乾脆大家都替孩子申請在家自學吧！這樣不公平的亂象，就是教育主管機關失職。

疫情到現在，教育主管機關除了把縣市長說的話重複一遍外，到底做了什麼？還是把「校園自主」當藉口、將黑臉責任甩給各校？拜託，大學才要自治好嗎？這種時期就是要教育主管最高機關來通令，規定全國中小學怎麼做才是，不然上面沒動靜，老師哪敢不繼續趕進度？

我們都很努力保護孩子的受教權，但現在才剛摸索出一套模式，就要往上加期末考？在這波亂象中，掌管大方向的主管機關，像是放生那樣，讓學校、老師、家長、學生自行發揮，不給孩子喘息時間的不是家長、也不是老師，是那些連課綱亂七八糟趕火車都沒發現、網課人仰馬翻都無感的官老爺啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。