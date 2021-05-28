私幼家長注意！教育部宣布：6月活動費、材料費、午餐費先不收

▲教育部宣布，私立幼兒園6月先不向家長收取每月繳交的代收代辦費，等復課以後，再依照6月幼兒實際上課日數，按比例向家長收費。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

全國實施疫情警戒第三級時間延長，全國幼兒園停止到園上課延長至6月14日，針對私立幼兒園家長收費部分，教育部今（28日）指出，已與地方政府及教保團體達成共識，6月先不向家長收取每月繳交的代收代辦費，等復課以後，再依照6月幼兒實際上課日數，按比例向家長收費，另外，對於私立幼兒園停課期間的營運短收，則納入行政院紓困4.0方案爭取特別預算。

教育部說明，考量私立幼兒園6月配合全國實施停止到園上課，教育部已與各縣市政府、業界代表就收退費規定達成共識，6月1日至6月14日(計9日)停止到園期間，暫時先不向家長收取費用，等復課後，幼兒園再向家長收取6月的代收代辦費(包括活動費、材料費、午餐費及點心費等)，至於向家長收取的額度則依據幼兒實際上課日數比例計算。

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教育部舉例說明，A園每月代收代辦費用(包括活動費、材料費、午餐費及點心費)合計4,000元，6月原本應提供的教保服務日數為20日，但因應疫情B生上課日數為11日，因此，6月B生家長應繳費用為2,200元(計算式：4,000元÷20日×11日)。

對於私立幼兒園收費部分，教育部說明，因家長減繳費用產生的營運短收，行政院已納入紓困方案，爭取嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算，目前也同步積極研議相關執行作業。