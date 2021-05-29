無照闖紅燈遭攔！菲律賓辣妹「不顧走光」摑掌再踹警

▲菲律賓女子無照又襲警。（圖／翻攝自Facebook／Manila Public Information Office）



實習記者周依儒／綜合報導

菲律賓女子寶琳（Pauline Mae Salamero）日前無照駕駛上路還闖紅燈，被當地警方發現攔下後，原本只是想跟她核對駕照，但沒想到自知理虧的寶琳竟然對警察大打出手，影片在當地社群媒體中瘋傳。

▲賞警察巴掌。（圖／翻攝自Facebook／Manila Public Information Office）



綜合外媒報導，本月27日上午約8點，寶琳駕駛一輛白色轎車在高速公路闖紅燈，警方發現後就立即命令她將車子停在可停車的地方，但沒想到寶琳竟直接忽視警察命令，一路往前開，而警方也一路尾隨直到攔截車子。攔截寶琳的車後，警方為了開罰單要登記車輛，便請她拿出駕照、身分證等證件，而沒有駕照的寶琳也在此刻突然抓狂，開始狂毆警察。

▲想搶回證件。（圖／翻攝自Facebook／Manila Public Information Office）



影片中可以看到，身穿細肩帶白色背心、貼身橘色半長裙的寶琳，對著警方的臉狂毆、打巴掌，而警方則將拿著寶琳證件的雙手交叉放在後面，避免被她搶走及起肢體衝突，而寶琳也不停伸手往警方背面想搶走自己的證件，並邊喊著「還給我，X！你不是拍照了嗎？」。

▲▼氣到爬到車上，但在車上仍繼續襲警。（圖／翻攝自Facebook／Manila Public Information Office）



更驚人的是，寶琳又突然跑回車上，只把車門打開一點點小縫，邊哭邊鬧的要警察把證件還他，還直接拉掉警察的面罩，抓著他不放，最後寶琳乾脆不顧自己走光，整個人幾乎爬到車子上，還出腳踹警察，畫面十分荒謬，而該影片也在當地社群上瘋傳。

▲出腳踹警。（圖／翻攝自Facebook／Manila Public Information Office）



報導指出，這名警察被寶琳打到流血受傷，而寶琳也在同日被當地警方以無照、涉嫌攻擊公務人員、抵抗執法人員等罪名遭捕，馬尼拉公共資訊辦公室還把這段荒謬的影片上傳到官方臉書，引來全網砲轟，不過影片現已遭刪除。