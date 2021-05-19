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菲律賓官員怒批中國　杜特蒂急下「封口令」禁公開談南海

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

菲律賓與中國近日因「南海主權」緊張關係快速升溫，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）17日下令禁止內閣與政府官員公開討論任何南海相關議題，但持續表明捍衛主權立場絕不動搖，「我們會繼續做該做的，保護與捍衛國家利益」。

杜特蒂17日於電視演說中強調，「我現在對內閣成員和所有政府官員下令，禁止在公開場合討論菲律賓西海（West Philippine Sea）相關議題。」他表示，「如果要談，只能在內部自己談。」

杜特蒂此行為造成許多民族主義者不滿，他18日澄清，禁令不代表菲律賓將在捍衛主權上退後，會持續進行海上巡邏，立場絕不動搖．

北京宣稱在南海擁有大部份主權，其中包括菲律賓專屬經濟區（EEZ）與島礁上的軍事設施，並持續在海上部署海警與漁船．菲律賓3月在專屬經濟區海域發現數百艘中國船隻，引爆國防部長與外交部長等多名內閣成員公開批評中國違法行為，強調漁船是由中方政府排遣，將對沿海區域的安全構成威脅，雙方緊張局勢急速升溫。

相關人士對此禁令分析，禁言可緩解雙方在言語攻擊上的緊張局勢。

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