印度確診數創近2月來最低　新德里市長宣布「逐步解封」

▲印度疫情趨緩，當局正在研議逐步解封。（圖／路透，下同）

文／中央社

印度第2波新型冠狀病毒疫情趨緩，首都新德里過去24小時新增病例僅1141例，新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）28日宣布31日起逐步解除封鎖。

克里瓦爾28日說，新德里的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢陽性率已降至1.5%，最近24 小時新增1141例，考量在管制與經濟活動間取得平衡，新德里的封城措施將持續到31日凌晨5時，之後執行循序漸進的逐步解封，放寬工廠、涉及日薪工人的工廠和工業區的生產活動，及建設與運送基本物資等活動。

不過，印度部分地區疫情仍未緩解，包括坦米爾那都省（Tamil Nadu）和昌迪加爾（Chandigarh）28日仍分別宣布延長封鎖至6月7日，及本週末實施宵禁。

印度政府28日通報，過去24小時新增確診病例達18萬6364例，是4月14日以來最低單日紀錄，病歿人數則增加3660人。

根據印度衛生與家庭福利部資料，境內累計感染病例2756萬人，病歿人數為31萬8895人。

統計也顯示，印度需要治療的活躍病例減少35%，下降到242萬例，24個省市從上週起通報的活躍病例都出現下降趨勢，衛福部認為，第2波疫情正處於衰退期。

不過，印度疫情並非完全樂觀，除了死亡人數在各地醫療資源匱乏下仍無法降低外，根據印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）最新研究顯示，武漢肺炎確診者因細菌或黴菌等二次感染的病人中，有56.7%最後病逝。

全印度已通報超過1萬1000名毛黴菌感染症（mucormycosis，又稱黑真菌症black fungus）。

此外，考量國際疫情仍嚴峻，印度民航總局28日宣布，國際客運航班禁令將延長到6月30日。