小黃路口直直衝！救護車載「疑新冠患者」遭撞　警消隔離衣包緊緊

▲警消穿著全套防護裝備到場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區28日晚間11時許，一輛載著疑似新冠肺炎確診患者的救護車，行經民生路二段、縣民大道路口時，遭到一輛計程車從左側衝撞上來，儘管事故無人傷亡，但考量涉及新冠肺炎，警方及救護人員不敢大意，穿上全套防護裝備到場，將患者轉送另一輛救護車送醫。警方經調閱監視器，初判救護車當時鳴笛、閃燈通過紅燈路口，而計程車方向號誌為綠燈，肇事責任有待調查釐清。

▲羅男開計程車撞上載著疑似新冠肺炎確診患者的救護車。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，當時救護車上載著一名疑似新冠肺炎的確診患者，由國光消防分隊從中和區載往部立台北醫院，途中沿民生路二段往新莊方向行駛時，突然有一輛計程車從縣民大道開出，從左側直直撞上救護車，所幸2車及救護車上的患者均未受傷，但由於是疑似新冠肺炎確診患者，警方及支援的警消不敢大意，穿上全套防護裝備到場。

警方到場後協助疏導交通，留意路過民眾不要靠近，並在現場進行拍照採證，全程穿上白色隔離衣及面罩，前來支援的救護人員也同樣全副武裝，從頭包到腳做足防護，將事故救護車上的患者轉由溪崑消防分隊協助送醫。

▲計程車車頭鈑金受損，雖無人傷亡但警消不敢大意，在現場進行初步消毒。（圖／記者游宗樺攝）

警方調閱監視器，發現救護車行經該路口時號誌為紅燈，但過路口時已減速，而羅男（69歲）所開的計程車則是從側邊開出，直接撞上救護車左前車身，駕駛座車門被撞凹變形，計程車車頭鈑金受損，經酒測後雙方酒測值均為0，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。