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剛開始還不喘！全台78死　快樂缺氧來不及呼救「24人死後才確診」

▲新冠疫情下的台灣。（圖／攝影記者屠惠剛）

▲新冠疫情下的台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日再公布新增297例、258例校正回歸以及19例死亡，另有2例境外移入，累計死亡人數78人（本土71人、境外7人）再創新高，超越2003年SARS時期73人死亡。其中高達24人死後才確診，另外一半以上死者，是確診當天或10天內惡化不治。醫師提醒，許多患者就醫時「不喘不嚴重」，但實際上血氧濃度很低，錯過救治黃金期，因此「血氧濃度」觀測，變得很重要。

新冠疫情累積死亡人數78人，其中有八成是60～89歲，許多長輩因為低血氧就診，看起來不喘或微喘，但之後很快就命危需要插管急救。

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▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲醫護人員戴防飛沫防護面罩防疫。（圖／記者李毓康攝）

陽明胸腔科醫師蘇一峰指出，很多新冠患者乍看沒事，但血氧一測很低，後來病人會開始喘，緊急送進加護病房插管，這時病況發展已過治療黃金時期，「會被快樂低血氧症（Happy Hypoxia）掩蓋掉」。

正常人的血液氧氣濃度應高於93%，若低於此數值就屬異常，低於90%則需以氧氣治療，如果低於80%恐損害器官功能。

根據《東森新聞》報導，目前全台78人死亡年齡分布大多為慢性疾病年長者，統計死亡地點以醫院占多數，另外至少已知到院前死亡3人、昏迷不治3人、家中死亡4人、防疫旅館4人、集中檢疫所1人。若從確診時間來看，高達24人死後才確診，8人確診當天死亡，29人確診後短短1-5天死亡，可知新冠肺炎在短時間就能讓人喪命，高風險族群「血氧濃度」觀測更要隨時注意。

▼醫療能量超載，全民努力抗疫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,實名制,實聯制。（圖／記者李毓康攝）

民眾若沒有血氧機，可用2方法「步行測試」、「計算呼吸」來自我監測：

1.「6分鐘步行測試（Six minutes walk test）」：按平常走路速度，連續走6分鐘，若臉色發黑，趕快就醫；若有血氧機測試一下血氧是否降低，有也趕快就醫。

2.「計算呼吸」：人每分鐘平均呼吸12～20次，若發現自己每分鐘呼吸超過30次，趕快就醫。

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼民眾藥局搶購血氧機。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼Fitbit Versa 2,血氧濃度偵測。（圖／記者邱倢芯攝）

▲智慧型手錶有血氧濃度偵測功能。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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