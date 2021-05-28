節省採購時間！全聯推出1000份「產地直送蔬菜箱」雙北開賣

▲全聯將開賣「產地直送蔬菜箱」幫消費者節省採購時間。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

因應疫情升溫「在家煮」需求高漲，全聯福利中心將於5月29日起推出「產地直送蔬菜箱」，首波1000箱在雙北部分門市開賣，每箱內含12至14種商品，包括葉菜類、根莖花果類、蕈菇類及辛香料，售價499元，讓民眾可快速且一次購得新鮮蔬菜。

▲▼全聯5/29起，首波在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」。（圖／全聯福利中心提供）



疫情警戒持續三級，為了降低消費者採購時間，全聯表示5/29起首波在雙北部分門市推出「產地直送蔬菜箱」，提供「對時」的食材，方便民眾快速買、便利煮，未來將陸續上市「菜壩子健康蔬菜箱」、「產地精選蔬菜箱」。

而家樂福線上購物也為了滿足每日需要開伙的家長，找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，分為「輕鬆煮11項」與「澎湃煮14項」兩種選擇，內含短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料蔬菜、菇類等，下單後約7至25天出貨，且完全免運費，不過會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

▲家樂福推產地直送有機蔬菜箱。（圖／業者提供）

另外，2大超商也推出蔬果箱滿足消費者需求，其中7-ELEVEN線上購物平台「i預購」與台塑有機農場、新湖農場等合作，打造超過10款不同組合的「有機蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。

全家便利商店則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜。只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府，每日還會推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每周約百款新品供選購，每日上午10時和下午5時更新，還新增全家Fami錢包線上支付功能。

▲▼7-ELEVEN、全家2大超商也推蔬果箱。（圖／業者提供）

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