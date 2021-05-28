快訊／台中+10足跡曝！含好市多、郵局、全聯　美樂地群聚再添1人

▲盧秀燕公布確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

新冠肺炎疫情持續升溫，而中央流行疫情指揮中心今（28）公布國內新增本土病例297例，另有校正回歸258例，而台中則新增10例本土案例，稍早市府也公布相關足跡，包含好市多北屯店、全聯、郵局、合作金庫中興分行。此外，美樂地群聚案再添1人。

衛生局長曾梓展針對今日確診案例說明，案6996為太平區53歲某科技公司技術員，為昨日公布案6349妻子，無相關症狀，5月16日曾與丈夫至桃園，26日因丈夫確診被匡列為接觸者安排採檢，27日採檢確診。

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案6998為東區63歲已退休男性，5月15至17日與外縣市4位確診者參加同學聚會，曾至高雄、屏東及台東旅遊，19日出現症狀，20日就醫，21至25日皆未出門，26日得知聚會同學陸續確診故前往採檢，27日採檢確診；案7312為案6998太太，為東區55歲家管女性，有癌症病史，5月15、16日曾至高雄，18、19、25日有就醫檢查看診，24日曾至台中公園路郵局及合作金庫中興分行，26日出現症狀，27日採檢確診。

案7000為泰安附幼女童（案6346）的35歲媽媽，為大雅區某公司行政人員，5月24日出現症狀，25日為照顧女兒一同至醫院負壓病房，26日採檢確診。截至目前泰安國小附幼群聚案確診16例。案7308為大雅區71歲退休男性，平日多待在家，5月22日至大雅第一公有市場購物，24日出現症狀，27日採檢確診。

案7309為案5640妹夫，為北屯區42歲男性，是科技公司工程師，5月18至20日早上都去7-11昌順店，20日曾到好市多北屯店，開始居家辦公，21日出現症狀，22日曾至HONDA北台中店保養車，27日採檢確診。案7310為案5640妹妹，為北屯區40歲女性家管，20日出現症狀，26日得知姊姊確診，與先生（案7309）一同採檢，27日兩人報告確診。

案7311為西屯區39歲女性家管，5月14日因母親（案1943）及女兒（案2016）確診，被匡為接觸者一採陰，後至集中檢疫所隔離，25日於醫院隔離照顧發燒兒子，26日兒子（案6761）確診，27日採檢確診。案7313為豐原區42歲女性作業員，25日至豐原文具批發廣場打工，因到醫院陪病要做檢驗，27日採檢確診。

案7314為美樂地KTV群聚案3446室友，為霧峰區18歲朝陽女大生，5月13日至美樂地KTV夜唱，14日出現症狀，19日被匡列，一採陰並居家隔離，為釐清美樂地KTV群聚案的傳染鏈，再次採檢後確診。截至目前美樂地KTV群聚案已累計19例，初步傳染鏈已確認。