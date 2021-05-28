LIVE／土城36歲男確診隔日死亡　侯友宜召開記者會說明

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布新北市新增136例，校正回歸141例，共277例。新北市長侯友宜1600召開應變記者會，針對最年輕死亡案例、醫療量能、足跡分佈及各區域確診人數進一步說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

除了確診人數持續激增外，今日死亡人數也高達19人，其中最年輕死亡案例位於新北市土城區，一名36歲男子在確診隔日送醫不治。

該男子於26日經採檢後確診，原本預計27日前往檢疫所進行隔離，不料當天凌晨卻被家人發現倒臥在床，且四肢癱軟、已經沒有呼吸心跳；警消當天清晨5時接獲通報後立即趕往現場，並將男子送往醫院搶救，但最後仍宣告不治，成為目前全台最年輕的確診死亡案例，目前確切死因仍待進一步釐清。

指揮中心公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）