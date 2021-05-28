3000劑AZ疫苗抵基隆！施打率90%↑⋯林右昌：3天內可打完甚至提前

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市長林右昌今（28日）下午召開防疫記者會，除了說明新增6例本土案例情況，也提到目前基隆市3000劑AZ疫苗施打情況，以及回應基隆市針對勞工紓困補助的問題。

首批3000劑AZ疫苗昨（27日）中午運抵基隆，施打對象分類為3大項，由醫療院所及醫護相關人員，包括基隆四大責任醫院，基隆長庚、部立基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院等相關人員共2000劑；地區醫院醫事人員及診所醫事人員430劑；以及消防救護、警察、防疫旅館第一線人員、民政防疫關懷人員570劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌今表示，長庚醫院回報「最快明天早上提早施打完畢」、部立基隆醫院回報「全院施打84%，A1、A2醫護的施打率100%，剩下100人，會三天內打完沒問題」、三總基隆分院回報「A1、A2醫護共66位完成施打」；另外，基隆市醫師公會所屬的基層診所醫師施打率90%、牙醫師公會施打率90％。

至於其他1000劑AZ疫苗，林右昌表示，現正積極施打中，「3天內可打完，甚至可以提前」，另外針對其他醫療人員、護理人員、行政助理人員，也會請衛生局彙整名單，未來市府會連同其他需要進一步施打的對象，積極跟中央爭取新一批疫苗，擴大施打範圍跟人員比例。

被問到是否有針對勞工有紓困方案補助？條件為何？如何申請？林右昌說，方案不應該有縣市差別，應該要全國統一，勞動部正在研擬相關政策，自營業者以及無一定雇主勞工紓困方案，預計下週會公布一致性計畫。