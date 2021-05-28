「現階段建議打AZ！」台大醫曝國外3疫苗接種、混打成效

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

首批15萬劑莫德納疫苗於今（28）日下午抵台，針對各個疫苗，前台大感染科醫師林氏璧就引國外數據，及施打後的情況，直言「以現階段來說，建議打AZ。」

林氏璧在臉書提到，莫德納和輝瑞BNT都是mRNA疫苗，皆須要冷鍊運輸，「不過它們不需要到零下70度這麼嚴格的條件，負20度即可。目前已確認它的中和抗體至少可以維持6個月(應該可以更長)，前幾天也宣布在青少年臨床試驗中，保護力是100%的好消息。」

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▲疫苗比較懶人包。（圖／ETtoday新聞雲）

不過，林氏璧話鋒一轉表示，以台灣現階段情況，在第一線面臨病毒威脅的醫護人員來說，他建議施打AZ疫苗，「因為mRNA疫苗需要打兩劑後，14天才能達到比較完整的保護力；但AZ則不然，腺病毒載體疫苗打完第一劑的保護力就不錯了。」

他也提到，保護力和不良反應的比例是一體兩面的，「AZ是第一劑比較不舒服，mRNA是第二劑比較不舒服，就是身體產生抗體的過程。」根據以色列的輝瑞疫苗資料，打完第一劑後，14-20天僅有保護力62%，21-27天可達80%，而在28天打完第二劑的7天後，則可高達92%。

▲AZ疫苗。（圖／路透）

林氏璧指出，輝瑞是相隔21天施打，「英國很大膽的把時間延長，也就是8周後打第二劑，結果看到打一劑的效果，其實可能還沒有AZ好。」從數據可見，英國70歲以上的人接種第一劑輝瑞BNT疫苗，28-34天後，保護力61%；而接種第一劑AZ疫苗，35天後，保護力則為73%。

針對混打問題，林氏璧表示，「我認真覺得混打：先AZ再莫德納是可行的。西班牙AZ混BNT臨床試驗的抗體生成令人滿意，可惜英國混打資訊來不及出來，且下個月出來也是AZ混輝瑞BNT的資料，混莫德納的結果還要等。現階段資料實在不足以做如此推薦。」

最後，他幽默笑說，「指揮中心現階段不可能同意混打的，所以我只是講爽的啦！」