停課不停班！美女作家曝「家長救星2.0」搞定熊孩子：穩賺1小時安靜

▲美女作家分享妙招，讓家中熊孩子秒安靜。（圖／翻攝自薇薇weiisly臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情不見趨緩，各級學校停課延長至6月14日，消息一出後，令全台家長哀嚎遍野。對此，美女作家「薇薇」在臉書上分享妙招，只要用一張紙鈔和一面牆壁，就能輕鬆「賺到一小時的安靜」。貼文一出後，立刻引起網友們瘋傳。

教育部日前宣佈各級學校停課到6月14日，令不少家長直呼「爸媽夢魘加長版」、「壓力測試繼續」，在網路上不僅傳出有「育兒神器」稱號的「愛的小手」遭到掃貨外，更有許多爸媽狂曬「小孩罰站照」，藉以紓發自己一邊上班又要一邊顧小孩的心情。

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▲美女作家分享妙招，讓家中熊孩子秒安靜。（圖／翻攝自薇薇weiisly臉書）

對此，知名美女作家薇薇今（27）日在臉書發文表示，因為疫情的關係整天待在家，為了解決家中兩兄弟的吵鬧，想到了一個妙招。原來薇薇把2019年就嘗試過的「額頭抵住鈔票貼牆」再升級：一個小孩將額頭將鈔票抵在牆上，另一位則將鈔票抵在前面一位的背上，誰堅持最久，就能贏得其千元鈔票。薇薇笑稱，「賺到了一小時的安靜」，終於能好好在家忙公事。

照片曝光後，立刻引起網友紛紛留言，「這個方法很可以哦」、「果然錢能解決都是好方法」、「家長救星」。不過也有網友笑稱，「會不會掉了之後兩兄弟對分？」、「兩個一起掉，一起賺」。

▼薇薇與丈夫「艾倫老爹」2019年就曾分享過「鈔票貼牆」的妙招。（圖／翻攝自薇薇weiisly臉書）