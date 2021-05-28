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社會 社會焦點 保障人權

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府27日公告：「非同住者的室內非必要社交聚會，包括麻將、撲克牌等桌遊一律禁止」，但沒想到還是有人不聽；苓雅區一處民宅深夜因打麻將被鄰居檢舉，員警登門，家人還質疑員警「大聲嗓」，嗆說要找「議員」，不過警方還是頂住壓力，強力執法。

▲高雄市員警在27日晚間查到非同住家人打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市員警在27日晚間查到非同住家人打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日23時民眾檢舉表示有人在於屋內群聚打麻將，不但不顧防疫規定，而且還妨礙安寧。員警立刻前往查看，光是站在門外就已聽見麻將聲，按了門鈴，簡姓屋主同意後進屋稽查，屋子裡頭確實擺放一桌麻將桌，同時詢問在場4名民眾，包括56歲的簡姓屋主、以及3名友人，坦承有一起打麻將。

▲高雄市員警在27日晚間查到非同住家人打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市員警在27日晚間查到非同住家人打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在警方要開單的時候，這群人的態度變得十分激動，在場一女子表示「就勸說，收一收就好，為何要踩這麼硬」，也有人表示「自己不清楚規定」，但是最激動的應該是簡姓屋主，他挑剔員警執勤態度，還說：「一進來就大聲嗓（台語）」、「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！ 你們再這樣我就要找議員！」。

員警全程蒐證之後，依照傳染病防治法第36條逕行舉發，並移請主管機關裁罰。

記者詢問高雄市衛生局簡任技正潘炤穎，他強調裁罰金額是三千元到一萬五元之間，裁罰標準將視「情節大小」來審酌，當然對執法人員「大小聲」，這個裁罰通常是「從重」處理。

同時衛生局也強調，室內五人以上社交是依中央三級防疫警戒規定，依傳染病防治法第37條可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。另外四人以上，室內非必要社交依傳染病防治法第36條，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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