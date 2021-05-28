台東芳療館「明關暗開」遭查獲：1對1沒關係吧？秒遭勒令停業

▲芳療館「明關暗開」被員警當場查獲。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

疫情延燒，台東已有數人確診，日前晚間執行巡邏勤務，發現一間芳療館竟無視第三級防疫規定繼續營業，店家被查獲甚至還反問稽查員警：「1對1應該沒關係吧？」，員警當場通報衞生單位到場，勒令停止營業並依法開單移送裁罰。

台東警察分局豐里派出所員警日前晚間7點多在台灣東市豐榮路，發現某芳療館館內燈光通明疑似營業，經員警查察發現正有一位女客正在消費，店家一開始還表示「1對1應該沒關係吧」，但指壓按摩業及美容瘦身場所依中央疫情指揮中心公告應停止營業，員警立即通報衛生單位人員到場稽查告發。

▲員警通報衞生稽查人員到場取締並依法開單送裁罰。

衛生單位向店家宣導第三級防疫規定，要求遵守並落實，違反相關傳染病防治法規定，最高可處30萬元罰鍰。

台東警察分局表示，將針對「明關暗開」的營業場所持續查察、取締，呼籲業者確實遵守政府防疫措施，勿心存僥倖。

因應疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布全國第三級警戒延長至6月14日，台東縣政府自26日起全縣餐飲業者（含夜市與小吃部）全面停止內用，呼籲全體縣民務必配合政府防疫相關規定，共同防堵疫情。

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