宏碁裸視3D創作筆電亮相　與谷歌合推首款17吋Chromebook

▲宏碁舉辦全球發表會，公開全新筆電佈局。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

微星科技以線上發表的形式揭開科技美學創作者筆電與電競產品之後，宏碁在自家的Next@Acer 2021線上活動公開了創作者計畫，內含全新裸視 3D 創作者筆電解決方案。針對輕薄筆電則有兩款TravelMate P6系列產品。與Google合推首款17吋Chromebook。電競品牌Predator也有多款筆電、螢幕與週邊亮相，台灣上市情報未定。

首款環保概念筆電-Acer Aspire Vero



在開場活動上，宏碁集團宣布加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100％再生能源。宏碁同時發表Earthion永續平台，同時發表在Earthion平台下第一款永續導向產品－全新Aspire Vero筆電，完整體現宏碁的永續行動力。

宏碁除了承諾將在2035年全面採用再生能源之外，更宣布加入RE100倡議；RE100是一個全球企業使用再生能源的倡議行動，匯集全球數百家致力達成100％使用再生電力的企業。宏碁早在2013年起至2020年，宏碁集團的可再生能源使用率已達44％。

Earthion名稱由 Earth（地球）和Mission（使命）兩個詞組合而成，以100％可再生能源使用視為目標，著重綠色創新，減少包裝、多使用回收材料，在生產方面希望最小化對環境的衝擊，在物流方面希望減少碳足跡，並且回收、重複使用以及資源再利用。

Acer Aspire Vero是Earthion平台之下推出的第一款產品，不僅機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料，包裝更全面使用環保設計，外盒以80％至85％的再生紙漿製成，包裝外盒上的所有圖樣均使用環境友善的大豆墨水印製，筆電外殼也不含任何化學噴塗顏料，機身全面使用易取得的標準化螺絲，電源轉換器上的塑膠保護套也以紙製品代替。此外，保護袋及鍵盤與螢幕間的隔離膜也均由100％工業再生塑料製成，鍵盤上的R鍵與E鍵的英文字母轉換成左右反轉的鏡像文字，強調環保3R的概念（ Reduce、Reuse、Recycle）。

Acer Aspire Vero 搭載最新第11代Intel Core 處理器以及Intel Iris Xe 顯示晶片，搭載最高1 TB M.2 SSD硬碟，內建AI降噪功能，支援 Intel Wi-Fi 6（Gig +），擁有一個USB Type-C、兩個USB 3.2連接埠以及一個HDMI 2.0輸出孔。

專為商務族推出的輕薄筆電TravelMate P6系列

針對創作者、YouTuber ，宏碁升級了全新輕薄筆電 Swift X 系列。

不過針對商務族群，宏碁推出TravelMate P6系列兩款全新超輕薄效能筆電，採用最新第 11 代Intel Core vPro 處理器，其中TravelMate Spin P6是一款可翻轉筆電，並且支援手寫比及Corning Gorilla Glass觸控面板，提供可輕鬆翻轉360度的四種使用模式，與三星日前推出的 Galaxy Book Pro 360 有點類似。

全新TravelMate Spin P6 （TMP614-52） 與TravelMate P6 （TMP614RN-52）皆搭載14吋FHD+ IPS顯示器，主打16.8公釐超纖薄機身，重量分別僅 1.0公斤及1.1公斤 ，機身採鋁鎂合金材質，續航力最高長達20小時，無需充電即可輕鬆應付全天工作，電池更是支援快充技術，一小時內能快速充電至80％。內建5G與NFC無線傳輸，支援高速數據分享及行動支付功能。

全新TravelMate P6系列都配備了強大效能，搭載最新第11代Intel Core vPro i7處理器，以及32 GB DDR4x 記憶體，內建支援NVMe技術的1 TB PCle Gen3 x4 SSD 超大容量，能輕鬆存放所有工作資料。

TravelMate P6系列更通過MIL-STD 810H 軍規測試，能通過機場安檢、意外摔落或各種衝擊損傷的嚴苛考驗，耐用測試均遵循嚴格程序，精準測量筆電的抗壓、防水／防潮及高／低溫耐受能力。

全新裸視3D創作筆電

宏碁在這次的發表會上，推出了全面升級的 Concept 5 系列之後，同時展示了 ConceptD SpatialLabs 原型筆電，主要結合眼部追蹤立體視覺鏡頭、3D立體顯示器以及即時渲染技術，讓創作者一鍵即可預覽 3D 立體模型。SpatialLabs 的體驗是由眼部追蹤解決方案、立體 3D 顯示器以及即時渲染技術所組成。

藉由SpatialLabs，畫面內容可浮現在螢幕前，創作者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以360度視角檢視創作作品，支援瑪雅3D創作軟體的連動。該款筆電配備UHD 2D顯示器，透過光學貼合技術，在顯示器上層加裝液晶柱狀透視鏡，搭配圖像處理技術能夠讓使用者左右眼所見的影像疊合，創造出立體畫面浮現在螢幕前的全新3D內容，使用者可利用SpatialLabs Experience Center包含的應用程式進行3D模型創作。

宏碁表示，過去，設計師們僅能利用2D顯示器創作，因此3D物體及場景的呈現十分侷限；現在，SpatialLabs能即時呈現設計作品，賦予創作者檢視作品真實樣貌的能力。

宏碁的解決方案是透過全新應用軟體SpatialLabs Model Viewer，在顯示器上增加了第三維度，提供直覺式的360度透視視角，能夠瀏覽所有角度的呈現（可旋轉、移動甚至拖曳出畫面外），即使從相同的角度檢視畫面，3D立體成像仍比2D螢幕能顯示出更多細節。透過1：1的比例檢視3D立體作品，創作者能更快察覺有問題之處，確認成品樣貌後，再投入時間與資源來打印或製作。

此外，宏碁亦針對所有對SpatialLabs創作有興趣的虛幻引擎（Unreal Engine）開發者，推出了開發者計劃，參與計畫的創作者將可取得ConceptD SpatialLabs原型筆電，利用虛幻引擎進行創作，而作為交換，入選者需允許宏碁一年的展示許可；宏碁將紀錄入選者創作過程中的使用心得並進行訪談，作為產品開發等使用目的。申請將於2021年6月30日截止，申請者將會收到通知進行遴選。

全新四款Chromebook

除了創作者計畫，面向教育市場，宏碁攜手 Google 公司推出四款 Chromebook。包括全球首款 17.3 吋的 Acer Chromebook 317 （CB317-1H）主打超薄窄邊框螢幕、向上揚聲喇叭。另外有兩款通過 intel Evo 認證的 Chromebook，著重高效、長續航，Acer Chromebook Spin 713（CP713-3W）及Acer Chromebook Enterprise Spin（CP713-3W），搭載 Intel 第11代 Core i7處理器，搭載兩組Thunderbolt 4 連接埠以及13.5吋VertiView 顯示器。

Acer Chromebook 514（CB514-1H）與Acer Chromebook Enterprise 514（CB514-1W）主打大電池容量以及超高效能，最高搭載第11代Intel Core處理器，具備長達10小時電池續航力。Acer Chromebook 314（CB314-2H/T）具備日常使用所需效能，輕巧機身卻有長達15小時的電池續航力。

全新Acer Chromebook機型皆支援Google Play及網路版應用程式，使用者可依據需求安裝各種生產力及創作等應用工具。

宏碁三款全新HDR電競顯示器亮相！最大高達 42.5 吋



宏碁推出三款VESA DisplayHDR 認證的全新Predator電競顯示器，其中 Predator CG437K S 主打 42.5 吋超大 UHD 電競顯示器，支援 HDMI 2.1，支援NVIDIA G-SYNC相容技術，配載UHD（3840x2160）面板、內建兩個HDMI 2.1連接埠，僅用一條HDMI傳輸即可提供4K 144Hz可變更新率（VRR）的極致體驗。色彩方面，主打Delta E<1高色準、90％ DCI-P3色域。Predator CG437K S配載RGB光飾條，能隨音樂、影音媒體同步變換燈光色彩，內建的Acer ColorSense技術讓螢幕能根據環境進行色溫調整

此外，Predator CG437K S也配載多種USB插槽，包含一個USB-B、兩個USB 2.0、USB 3.0，以及一個USB Type-C (PD30W)。此款全新Predator顯示器更內建KVM切換器，可以輕鬆切換144 Hz螢幕刷新率及僅1毫秒VRB超短反應時間的流暢遊戲體驗。

Predator X38 S 專為電競玩家設計，搭載 37.5 吋螢幕，採用175 Hz 畫面更新率 UWQHD+ 顯示面板（可超頻），反應時間僅0.3 毫秒（GtG），結合曲面螢幕設計，提供更身歷其境的遊戲體驗。Predator X28通過德國萊因Eyesafe 護眼認證，28吋的螢幕畫面刷新率達155 Hz（可超頻）、色彩準確度達Delta E<1。

全新Predator Triton、Helios系列電競筆電

宏碁針對Predator電競筆電效能全面升級，提供第11代Intel Core H系列處理器、NVIDIA GeForce RTX 30系列筆電顯示晶片，全新Predator Triton 500 SE突破效能筆電的限制，最高可搭載第11代Intel Core i9處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080筆電顯示晶片，且支援最高64 GB 3200 MHz DDR4 記憶體，厚度僅19.9 公釐，擁有長達12小時的電池續航力，更內建NVIDIA Advanced Optimus技術，讓玩家能輕鬆放入背包帶著走。

Predator Triton 500 SE 採三風扇散熱系統，包含一個特製的第5代AeroBlade 3D風扇、處理器及顯示晶片專用的5支熱導管，以及精心設計的進出風口，能持續吸進冷空氣並排出熱氣。

Predator Helios 500 （PH517-52）電競筆電搭載可超頻的第11代Intel Core i9處理器、NVIDIA® GeForce RTX 3080筆電顯示晶片，以及64 GB 3200 MHz DDR4 記憶體，內建一組以RAID 0配置的PCIe NVMe SSD及一個SATA HDD，可選配360 Hz螢幕刷新率、3毫秒反應時間的FHD顯示器，或達VESA DisplayHDR 1,000標準，120 Hz螢幕刷新率的4K Mini LED 顯示器，同時支援全陣列區域調光。

至於針對旗下Predator Orion與Nitro系列電競桌機陣容也有做升級，搭載全新第11代Intel Core 或AMD Ryzen 5000系列桌上型電腦處理器以及NVIDIA GeForce 30系列顯卡。

Predator Connect X5 5G CPE 路由器

最後發表的是 Predator Connect X5 5G CPE，它是全球第一款支援 Intel Killer 的 5G CPE 路由器，提供5G高速連線，最高可達4.7 Gbps，內建專屬GAME Port，透過Wi-Fi 6技術，玩家更能一次連接多達256部裝置，在享受遊戲、串流媒體或共享內容時不會降低運轉速度。

玩家也可藉由Intel Killer Intelligence Center，根據個人偏好調整不同應用程式的上下載速度。Intel Killer Prioritization引擎則能自動偵測並調整不同遊戲、應用程式、網頁的連線優先順序，帶給玩家更優質的連線體驗；透過Predator Connection Manager，玩家還能隨時監控、調整5G流量，以滿足遊戲或影音觀賞的需求。Predator Connect X5 5G CPE路由器也搭配趨勢科技網安管家，透過檢測及管理網路流量來增強連網設備的網絡安全性、強化資訊安全，確保使用者隱私與數據安全。

搭載四核心2 GHz ARM Cortex處理器，內建1GB DDR4及1GB 快閃記憶體，並整合多種連接埠，包含GAME LAN專屬接口、標準LAN、WAN、USB、SIM卡插槽各一個，以及一組Main Div TS-9天線接口與強化連線安全性的WPS按鈕；內建的USB接口大幅提升了使用彈性，使用者可外接儲存裝置，進行檔案儲存、傳輸或分享。

同步亮相的還有 Predator Connect D5 5G 網卡，專為喜好無線連網的筆電玩家設計，主要透過USB 3.1 Type-C 接口，達到內建Intel Killer Network Solution的最佳效能。除了提供5G 極速連線及將電腦作為Wi-Fi分享器使用外，Predator Connect D5 5G以頻寬分配為優先，減少連線延遲，全面升級使用者的遊戲體驗。此外，Predator Connect D5 5G網卡也內建主動式散熱技術，確保裝置維持最高效能表現。著重效能細節的使用者，亦可透過Predator Connection Manager監控網路連線及調整流量，滿足個人需求，也可將網卡與Intel Killer DoubleShot Pro 5G搭配使用，打造雙重連線環境。