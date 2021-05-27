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佛奇改口新冠「起源論」！疑病毒從實驗室外洩　中國稱遭背叛：辱華

▲▼美國近來一份情報報告指出，新冠病毒恐是從武漢的病毒實驗室外洩。（圖／達志影像）

▲美國近來一份情報報告指出，新冠病毒恐是從武漢的病毒實驗室外洩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

目前全球針對新冠肺炎病毒源起爭論不休，其中一派認為病毒可能從武漢的病毒實驗室外洩，遭到中國當局極力反駁、抨擊。近日美國一份情報報告指出，早從2019年11月時，武漢病毒研究所3名研究人員出現「嚴重病情」，比中國通報首起病例的時間早1個月。對此拜登政府下令，要求在90天以內進行相關調查。

美媒《華爾街日報》於23日援引一份情報報告，質疑中國湖北省武漢早在疫情爆發的1個月前，病毒實驗室就傳出研究人員確診，懷疑病毒根本不是透過蝙蝠等宿主傳播，而是從實驗室洩露，推翻世衛組織（WHO）於3月發佈的溯源報告。當時WHO表示，病毒從實驗室洩漏的說法「極為不可能」。

美國流行病學專家、國家過敏暨傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）原本堅持反對病毒從武漢實驗室外洩的說法，不過近日受訪時卻改稱，無法盡信新冠病毒是「自然發展」，因此需要進行更多調查。

對此，中國官方與科學家感到一陣背叛感。中國外交部發言人趙立堅表示反駁，認為武漢病毒研究所先前已發佈聲明，稱2019年12月31日之前從未接觸過新冠病毒，而研究員與員工也維持「零感染」，反控美國應就德特里克堡（Fort Detrick）「生物基地」的種種疑點作出解釋。

而向來民族主義色彩濃厚的《環球時報》則在社論指控，佛奇的臨陣脫逃早已「背叛中國科學家」，總編輯胡錫進更在微博發佈影像，抨擊美國菁英份子只因操控反華，在思想道德上正逐漸加速潰爛。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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