陸國防部：日本須在台灣問題上謹言慎行、知所進退

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／翻攝大陸國防部網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

日媒先前報導，日本2021年版《防衛白皮書》草案將首次寫入「台灣局勢穩定對於日本安全保障和國際社會穩定十分重要」等內容，並稱中國大陸的軍事動向引發擔憂。對此，大陸國防部27日指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，「敦促日方以史為鑑，面向未來，在事關中國國家主權和領土完整的問題上謹言慎行、知所進退。」

大陸國防部新聞發言人譚克非提到，近段時間以來，日方罔顧國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，無端指責中方正當合法的海洋活動，中方對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

譚克非表示，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，在這個問題上，日方最應該做的，就是牢記其當年發動的侵華戰爭給包括台灣同胞在內的中國人民帶來的深重災難，正確對待和深刻反省日本軍國主義的侵略歷史，「我們敦促日方以史為鑑，面向未來，在事關中國國家主權和領土完整的問題上謹言慎行、知所進退，與中方一道推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。」

▼釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）



另外，《防衛白皮書》也指責中國海警船在釣魚島周邊的活動違反國際法。對此，譚克非指出，釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼是中國固有領土，這有著堅實的歷史和法理依據，「釣魚島於1895年被日本帝國主義利用甲午戰爭非法竊取，1945年二戰結束後，根據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法律文件，釣魚島主權回歸中國。中方公務船在釣魚島海域開展巡航執法，是依法行使國家主權。」

譚克非強調，國際法是天下公器，不是哪個國家出於一己之私信口開河就能動搖得了的，日方誣稱中方活動「違反國際法」，恰恰暴露了其對國際法的公然蔑視，「持這種觀點的人應該重新看一看《開羅宣言》《波茨坦公告》。中方將一如既往地堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定捍衛世界反法西斯戰爭勝利成果和以國際法為基礎的國際秩序。」